Ritorno Municipi a Reggio, passi avanti. Califano: 'Obiettivo storico. Ridare voce ai territori'

Passi avanti per il ritorno dei Municipi a Reggio Calabria. La scorsa settimana è iniziato all’interno della Commissione Affari Istituzionali il percorso che dovrà regolare e concretizzare la definitiva approvazione dei municipi, che con ogni probabilità saranno 6 invece delle vecchie 15 circoscrizioni abolite oramai un decennio fa.

L’emendamento a firma del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro destina al suo interno (tra gli altri interventi) anche 700 mila euro dedicati proprio al ripristino dei municipi a Reggio Calabria.

L’ultima seduta, tenutasi venerdi 17 febbraio, della Commissione Affari Istituzionali presieduta dal consigliere di maggioranza Gianluca Califano e dalla vicepresidente Deborah Novarro, è iniziata con una discussione preliminare tra i consiglieri di tutte le forze politiche presenti all’interno del Consiglio.

Audito nel corso della seduta il sindaco f.f. Paolo Brunetti, il quale ha relazionato sul tema e sull’attuale stato dell’arte. Nelle successive sedute in II Commissione saranno valutati e approfonditi i vari aspetti relativi alle tempistiche, alle dotazioni finanziarie necessarie per il ripristino dei Municipi e la delimitazione territoriale che definirà i singoli Municipi.

“In uno spirito di collaborazione il percorso sta procedendo positivamente, con la volontà di raggiungere la stesura di un nuovo regolamento in materia”, afferma il presidente della seconda commissione Gianluca Califano, che assicura come si stia cooperando tra maggioranza e opposizione “senza badare al colore politico, per il raggiungimento di un obiettivo di interesse collettivo che rimarrà nella storia della città. Il decentramento amministrativo favorisce senz’altro un maggiore collante tra territori e amministrazione”, evidenzia il presidente della Commissione Affari Istituzionali.