Municipi a Reggio, si prova ad accelerare ma i dubbi del gruppo Red resistono

Ritorno dei Municipi a Reggio Calabria, si va avanti a piccoli passi. Il proposito dell’amministrazione Falcomatà di concretizzare l’iter entro l’estate 2024 non si è evidentemente realizzato, l’obiettivo viene rilanciato quindi per il 2025.

Attraverso le sedute all’interno della Commissione Affari Istituzionali presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, il percorso sta andando avanti. Mentre il centrodestra continua a stimolare e tallonare la maggioranza, complici le risorse dell’emendamento Cannizzaro da 700 mila euro (oggi diventati 500 mila dopo la perdita di 200 mila euro) e l’obbligo per legge di ripristinare gli istituti di decentramento, l’amministrazione Falcomatà prova ad accelerare anche se insistono alcune resistenze interne.

Leggi anche

Impulso giustificato anche con la mossa del sindaco che nei mesi scorsi ha delegato il consigliere comunale e metropolitano Giuseppe Giordano proprio per accelerare il ripristino dei Municipi.

Il delegato del sindaco lo scorso dicembre ha tratteggiato i contenuti della proposta, passando in rassegna funzioni e servizi ipoteticamente previsti e spiegando che le cinque nuove Circoscrizioni prospettate – ognuna deve avere un minimo di 30.000 abitanti – coincidono con gli ambiti urbani identitari individuati nel Masterplan.

La I Circoscrizione , “ Centro storico ”, per come ipotizzata nella proposta comprende i quartieri Centro storico, Trabocchetto, Sant’Antonio, Spirito Santo, Pineta Zerbi, Tremulini, Santa Caterina, San Brunello, Vito ;

, “ ”, per come ipotizzata nella proposta comprende i quartieri ; La II Circoscrizione , “ Est ”, i quartieri Eremo, Condera, San Giorgio, Modena, San Sperato, Cannavò, Mosorrofa, Cataforio, Terreti ;

, “ ”, i quartieri ; La III Circoscrizione , “ Nord ”, i quartieri Catona, Salice, Villa San Giuseppe, Gallico, Sambatello, Archi, Ortì, Podargoni ;

, “ ”, i quartieri ; La IV Circoscrizione , “ Sud ”, i quartieri Ravagnese, Gallina, Pellaro ;

, “ ”, i quartieri ; La V Circoscrizione, “Centro-Sud”, i quartieri Sbarre, Ferrovieri, Stadio-Gebbione.

“Il primo, importante passaggio – le parole di Giordano – è la modifica dello Statuto riattualizzando il ruolo delle circoscrizioni. È necessario che questo processo diventi partecipativo perché è forte in questo senso l’aspettativa della comunità di essere parte del processo decisionale.”

Leggi anche

Nello specifico, i dubbi della maggioranza sono ascrivibili al gruppo Red (composto da Carmelo Versace, Filippo Burrone e Nino Castorina), in particolare in merito alle risorse economiche da reperire.

Il nodo è sempre quello delle risorse economiche da reperire, muro invalicabile secondo il gruppo Red. ‘Chiederemo un parere approfondito e nel dettaglio al settore Bilancio. Se verrà sottratto anche un euro ad altre attività fondamentali per i cittadini, la nostra posizione sarà contraria’, la sintesi del pensiero espresso dai 3 consiglieri di maggioranza.

Leggi anche

Nel corso della seduta odierna, il focus si è spostato sulle squadre di manutenzione, che dovranno essere 5, una per ogni circoscrizione. Il dirigente comunale alle manutenzioni Francesco Minutolo ha spiegato nel dettaglio i costi e le risorse da reperire.

“Non è possibile fare un confronto sulle risorse rispetto al passato. L’aspetto che dobbiamo considerare è l’efficientamento del servizio. E’ importante il decentramento come forma di gestione manutentiva, non può che avere successo”, le parole di Minutolo.

Il gruppo Red, attraverso le parole di Carmelo Versace, ha ribadito le perplessità di natura finanziaria, con le risorse da reperire per poter aumentare le squadre manutentive.

“E’ bello, oltre che condivisibile, dire ci dotiamo dei Municipi, anche se chi non ha fatto il consigliere di circoscrizione in passato non sa nemmeno quello che significa. Teoricamente tutti siamo d’accordo sui municipi, ma i servizi devono migliorare, non perché è stato fatto un emendamento in Parlamento bisogna procedere a tutti i costi.

Dalla relazione dell’ing. Minutolo -ha proseguito Versace- emerge chiaramente che ci sono difficoltà sul piano della manutenzione stradale, dobbiamo fare tesoro delle sue parole. Fino a oggi è stato straordinario il lavoro di Castore”, le parole di Versace.

Di ripristino dei Municipi necessario ha parlato il consigliere di Fratelli d’Italia Demetrio Marino. “Questo strumento serve al territorio e lo abbiamo visto quanto è mancato in questi 15 anni, si è persa dinamicità”, ha affermato Marino.

Al termine della seduta, ai microfoni di CityNow il presidente di Commissione Giuseppe Marino ha fatto il punto della situazione.

“In queste settimane stiamo procedendo con l’iter, anche grazie all’audizione di diversi dirigenti dei settori coinvolti da questo processo. Dubbi del gruppo Red sulle risorse economiche? Nel 2025 già ci sono risorse previste nel bilancio, che aumenterebbero nel 2026. E’ importante ricordare il passato con le ex circoscrizioni, ma adesso si è aperta una fase nuova, sono cambiate tante cose”, le parole del capogruppo dem.

Sulle tempistiche, a differenza di quanto fatto nel 2024, Marino preferisce non sbilanciarsi.

“Mi auguro che nel corso delle prossime sedute si possa proseguire e avvicinare la conclusione del percorso, ma non spetta a me indicare le tempistiche. Le responsabilità politiche sono del sindaco Falcomatà e del consigliere delegato Giordano, io mi limito a quello che è il mio dovere all’interno della Commissione Affari Istituzionali. Ribadisco che sono decisamente a favore del ripristino dei Municipi che ricordo essere all’interno delle linee di mandato dell’amministrazione Falcomatà”, ha concluso Marino