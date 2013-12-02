Muore Paul Walker, l’agente infiltrato del film “Fast&Furious”

-di Laura Maria Tavella. Dopo aver raccontato sul grande schermo le corse clandestine in automobile e la passione per i motori l’attore Paul Walker, protagonista della serie cinematografica Fast&Furious è stato tradito proprio dall’alta velocità.Walker è morto a Valencia, a nord di Los Angeles, mentre stava andando ad un evento benefico organizzato dalla sua associazione, la Reach Out Worldwide, per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal tifone Haiyan nelle Filippine.

Passeggero dell’auto di un amico, entrambi hanno perso la vita, secondo la polizia locale a causa dell’alta velocità. Tra i primi sui social ad esprimere il rammarico, l’ amico Vin Diesel che ha postato su Instagram una loro foto insieme con un messaggio: “Fratello, mi mancherai tantissimo. Sono senza parole. Nel cielo c’è un nuovo angelo. Riposa in pace”, Walker stava lavorando a un nuovo Fast & Furious, il settimo, con la regia di James Wan, la cui uscita era programmata per il prossimo luglio. Ma stavolta Brian O’Conner,l’ agente infiltrato nel mondo delle gare, non ci sarà.