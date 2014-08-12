Muore Robin Williams, l’indimenticabile baby sitter in “Mrs Doubtfire”

-di Laura Maria Tavella. Muore all’età di 63 anni, Robin Williams, attore di Hollywood tra i più apprezzati e riconosciuti.

L’attore americano è stato trovato morto nella sua casa di Tiburon, in California. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di un suicidio per asfissia, ma si attendono ancora i risultati ufficiali dell’ autopsia.

Premio Oscar e protagonista di film come”Good Morning Vietnam”, “L’Attimo fuggente” e “Mrs Doubtfire”, il grande attore soffriva da tempo di una grave depressione e lo scorso luglio era andato in un centro del Minnesota per disintossicarsi dall’alcol, e non era la prima volta.“Ho perso mio marito e il mio miglior amico. Il mondo ha perso uno dei migliori artisti e persone”, si legge in una nota della moglie di Williams, Susan Schneider. “Su richiesta della famiglia, chiediamo di rispettare la privacy in questo momento di profondo dolore. Come ha sempre detto lui, è nostra speranza che l’attenzione non sarà dedicata alla sua morte, ma sulle innumerevoli momenti di gioia e di risate che ha dato a milioni di persone”.Addio Robin, “Oh Capitano, mio Capitano!”