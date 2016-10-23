Mura Greche, continuano gli incontri nelle scuole

Proseguono gli incontri con gli alunni dei vari istituti superiori della città finalizzati ad una completa e puntuale informazione sul patrimonio archeologico di Vibo Valentia e, in particolare, sulla contrastata vicenda dei nuovi tratti di mura greche emerse recentemente in via Paolo Orsi e risotterrate dal Comune, con il placet della Sovrintendenza archeologica.

Dopo quelli della scorsa settimana con gli studenti del liceo classico “Morelli” e del liceo “Capialbi”, domani mattina (lunedì 24 ottobre) è in programma un incontro tra i responsabili del Comitato, guidato dallo studioso Giacinto Namia, e gli alunni del liceo scientifico “Giuseppe Berto”.

Per ragioni logistiche l’incontro, dalle ore 11 alle 13, si terrà presso la sala consiliare della Provincia. All’intervento introduttivo del presidente Namia seguirà quello dell’archeologa Anna Rotella che, con l’aiuto di apposite slides, illustrerà compiutamente agli studenti i vari aspetti (archeologici e normativi) della complessa problematica.