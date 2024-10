“Notti d’Estate”: Annona e musica sulla terrazza del MArRC

Un appuntamento “appetitoso” attende gli ospiti del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per le aperture straordinarie delle Notti d’Estate 2019, dalle 20.00 alle 23.00, con un biglietto speciale d’ingresso a soli 3 euro (restano valide le promozioni agevolate, dell’ingresso gratuito fino ai 18 anni e al costo soli 2 euro per i giovani fino ai 25 anni).

In collaborazione con l’Associazione Calabria-Spagna, giovedì 8 agosto, a partire dalle ore 20.30, in terrazza, si terrà il Simposio “L’Anona di Reggio Calabria: dalle Ande via Andalusia”.

Interverranno: lo storico Pasquale Amato, docente all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e responsabile della Sezione Storia del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, su “Il viaggio del magico frutto degli Incas, dalle Ande a Reggio, passando per l’Andalusia”, e il presidente dell’Anoneto dello Stretto Francesco Crispo, su “Le proprietà eccezionali del frutto e le sue potenzialità nel territorio di Reggio Città Metropolitana”.

Porteranno i saluti: il direttore del MArRC Carmelo Malacrino, la presidente dell’Associazione Calabria-Spagna Rosa Fontana, il presidente dell’Impresa Ligoni, Diego Latella.

«Nella stessa area dove cresce magnificamente il “principe mondiale degli agrumi”, il Bergamotto di Reggio Calabria, ha attecchito meravigliosamente bene un albero che viene da molto lontano, dalle Ande, tra Perù e Ecuador, dopo essere passato per la Spagna tra Granada e Malaga, e che dà un frutto dolcissimo: la Anona cherimoya, chiamato popolarmente Annona», spiega il professore Amato.

«Il grande popolo degli Incas lo considerava come un dono degli Dei. In Italia, ha preso piede soltanto nel territorio reggino».

A conclusione della serata, sarà offerta una degustazione del Sorbetto all’Annona di Reggio Calabria e di dolci al Bergamotto di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione dei Pasticcieri Artigiani Reggini (APAR).

Leggi anche

In collaborazione con il Planetarium Pythagoras, sabato 10 agosto, dalle ore 20.30, sarà offerto al pubblico del MArRC un evento eccezionale di contaminazione tra scienza e arte. Il maestro Giovanni Renzo eseguirà il concerto multimediale dell’opera musicale “Atlas coelestis: la musica e le stelle”.

Si tratta di una raccolta di composizioni – spiega l’autore – per ricostruire in musica il percorso del telescopio con cui Galileo Galilei osservò il Cielo la notte del 7 gennaio 1610, quando scoprì i quattro astri attorno a Giove che misero in discussione la teoria geocentrica di Tolomeo.

Interverranno per i saluti: il direttore del Museo Carmelo Malacrino e la responsabile scientifica del Planetario Angela Misiano.

Il direttore Carmelo Malacrino dichiara: