Museo del Mare, Barozzi (Cobar): “L’opera procede correttamente e nei tempi stabiliti”

È stato rinnovato il patto di legalità relativo al progetto del Museo del Mare, la più importante opera pubblica prevista per Reggio Calabria, progettata dall’archistar Zaha Hadid.

Il protocollo aggiornato è stato sottoscritto dalla Prefettura di Reggio Calabria, Cobar Spa e ANCE, con l’obiettivo di proseguire i controlli sulla sicurezza del cantiere, prevenendo e reprimendo eventuali fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Obiettivi del protocollo

Il protocollo mira a garantire trasparenza e legalità negli appalti e subappalti, monitorando le attività economiche coinvolte nel progetto e assicurando la qualificazione delle imprese. Cobar Spa, infatti, ha garantito l’utilizzo di strumenti di monitoraggio per prevenire irregolarità nel processo di realizzazione del cantiere.

Presenti alla firma del protocollo

L’incontro, che ha avuto luogo al palazzo della Prefettura, ha visto la partecipazione di:

Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria

Vito Matteo Barozzi, fondatore di Cobar Spa

Michele Laganà, Presidente di ANCE

, Presidente di Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, accompagnato dall’assessore delegato al progetto, Carmelo Romeo.

Le parole di Vito Barozzi

Vito Barozzi ha dichiarato:

“Era opportuno proseguire nel solco di una collaborazione con gli enti già tracciato da tempo. Siamo soddisfatti, con l’occasione, di segnalare che l’opera procede correttamente e nei tempi stabiliti.

Reggio Calabria e il genio di Hadid meritano questo impegno e la passione che Cobar a tutti i livelli sta impiegando fin dal primo giorno”.

Cobar Spa: Una realtà di riferimento

Cobar Spa è una società di riferimento nel recupero delle opere di particolare pregio storico e architettonico, ed è tra le più grandi imprese edili italiane nonché la più importante del Mezzogiorno.

Tra i suoi progetti recenti, Cobar Spa sta completando il 30 ottobre prossimo il cantiere della Basilica di Norcia, gravemente danneggiata dal terremoto di qualche anno fa, e sta lavorando alla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze.