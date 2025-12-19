Museo del Mare Gianni Versace, Romeo: ‘Reggio si racconta al mondo attraverso i suoi talenti’

Un atto simbolico. Il Museo del Mare – uno dei progetti architettonici più ambiziosi e significativi firmati da Zaha Hadid – sarà intitolato a Gianni Versace.

L’annuncio è stato dato ieri dal sindaco Giuseppe Falcomatà, con un forte messaggio che celebra il talento e l’identità reggina, puntando sul legame tra la città e il mondo della moda internazionale.

L’assessore delegato all’opera, Carmelo Romeo, ha commentato la notizia con grande soddisfazione:

“Già da qualche mese stavamo lavorando a quest’idea del sindaco Falcomatà di procedere a un’intitolazione straordinaria per questo talento straordinario che è stato Gianni Versace”, ha dichiarato ai microfoni di CityNow.

Romeo ha poi aggiunto:

“Oggi, con l’ufficializzazione, Reggio Calabria sceglie di raccontarsi ancora una volta al mondo attraverso i suoi talenti migliori”.

Per l’assessore, questa scelta non è solo un atto di riconoscimento verso uno dei più grandi stilisti italiani, ma anche una strategia culturale fondamentale per la città:

“Una scelta strategica di investire su cultura e identità per costruire attrattiva e reputazione internazionale”.

Un legame con il mondo della moda e della cultura

Gianni Versace, originario di Reggio Calabria, ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua terra d’origine. L’intitolazione del Museo del Mare, quindi, rappresenta un tributo a un grande talento, ma anche un modo per valorizzare la sua identità culturale, legata a un uomo che ha segnato la storia della moda mondiale.