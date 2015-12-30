Musica e Solidarietà. La Musica Indipendente al fianco dello Sporting Locri

Musica indipendente italiana in campo per lo Sporting Locri, la squadra di calcio a 5 femminile costretta a ritirarsi dal Campionato per le ripetute intimidazioni rivolte ai suoi dirigenti, ora sotto scorta perche’ gli artisti indipendenti legati al Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, organizzato da Giordano Sangiorgi (www.meiweb.it) , che si tiene ogni anno nel primo week end di ottobre a Faenza, e il progetto umanitario Rezophonic (www.rezophonic.com) , promosso da Mario Riso, con la sua squadra di calcio ha deciso di andare a giocare in Calabria l’anno prossimo per manifestare tutto il suo appoggio al club e alle sue atlete vittime di minacce.

Anche la squadra di calcio dei musicisti indipendenti, organizzata dal Mei da Rezophonic ha deciso di sfidare in una partita la squadra femminile di Locri, vittima di vili minacce, per manifestare la propria solidarietà, insieme a quelle del mondo delle istituzioni e dello sport che è giusto e doveroso che si facciano sentire in modo forte e deciso affinche’ minacce e intimidazioni di ogni genere vengano isolate e punite.

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