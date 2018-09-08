Tre giorni di divertimento, alla riscoperta delle radici popolari calabresi. ‘Taranta Pepy’s Festival‘ è una tre giorni dedicata alla musica tradizionale calabrese, con esibizioni live, un menù speciale e buon vino.

I Taranta Street e i Musicanti delle due Sicilie hanno aperto il Taranta Pepy’s Festival, iniziato venerdi 7 settembre. Impossibile resistere al fascino della tarantella calabrese, è cosi nello spazio antistante il Pepy’s Beach è scattata la festa con piccoli e grandi a scatenarsi nei tradizionali balli. Si prosegue oggi, sabato 8 settembre, con i Taranta Sona, mentre la chiusura domani sarà curata da Folk Show Reggio.

Non solo balli e canti, ma anche buon cibo e vino locale. Presso il Pepy’s infatti, come da tradizione, durante le festività mariane è possibile gustare gli speciali ‘Pinozzi’ con salsiccia e peperonata, accompagnati da birra o vino locale.

Per chi ha mancato il primo appuntamento con ‘Taranta Pepy’s Festival’, l’invito è quello di non perdersi le altre due serate. Occasione speciale e unica per ‘tuffarsi’ nella tradizione calabrese.