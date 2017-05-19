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Il musical Mary Poppins conquista il Teatro “Cilea”

Il gruppo teatrale dell'associazione Attendiamoci Onlus porta in scena Mary Poppins per festeggiare 15 anni di attività, tra applausi e autorità

19 Maggio 2017 - 13:06 | di Domenico Suraci

Scena del musical Mary Poppins messo in scena da Attendiamoci Onlus a Reggio Calabria

Semplicemente straordinario il musical messo in scena da Attendiamoci, l’associazione ONLUS costituita a Reggio Calabria il 27 settembre 2001 e formata da 65 soci ordinari e giovani che nel corso degli anni hanno condiviso gli obiettivi e lo stile di servizio disinteressato e gratuito.

La serata aperta per l’occasione dall’elegante e brillante Antonella Pangallo, speaker radiofonica e presentatrice ha dato subito parola ed un entusiasta Don Valerio Chiovaro che ha tessuto le lodi dei propri ragazzi per l’impegno profuso nel preparare lo spettacolo che di lì a poco ha raccolto tanti, tantissimi applausi dai più ai meno giovani oltre che alle numerose autorità presenti nei palchi del più importante teatro della città.

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Mary Poppins come tutti i personaggi magistralmente interpretati, hanno dato vita ad una rappresentazione colorata, briosa ma allo stesso tempo con tanti punti di riflessione sempre attuali sulle contraddizioni della nostra società alla ricerca della ricchezza esteriore che dimentica spesso i valori autentici.

E’ bastato un poco di zucchero ben dosato dal gruppo teatrale dell’Associazione Attendiamoci Onlus per far si che ogni cosa brillasse di più al Teatro “Francesco Cilea” e per festeggiare i 15 anni di attività con meritato successo.

Spettacolo Mary Poppins dell'associazione Attendiamoci Onlus al Teatro Cilea di Reggio Calabria

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