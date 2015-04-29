MuSiCangia: il 1° maggio con le band emergenti

“MuSiCangia”: per il primo maggio di Locri (RC), la musica dei gruppi emergenti.

Le band sul palco di Piazza dei Martiri

L’evento, organizzato dal Circolo dei Giovani Democratici con il patrocinio del Comune di Locri, a partire dalle ore 16.00, vedrà esibirsi sul palco di Piazza dei Martiri IrcoLiberty, Route 66, Heavens Above the Esplosion, The Flyers.

«Per la Festa del Lavoro abbiamo voluto una manifestazione culturale che coinvolga e valorizzi i giovani artisti della Locride e le associazioni presenti sul territorio» dicono gli organizzatori. Parteciperanno infatti molte associazioni particolarmente attive nella Locride, tra cui il Centro Giovanile Salesiano, A.S.D. Scacchi Città di Locri, che indice un torneo in piazza per l’occasione, GDG Locride, che proietterà filmati sulle nuove tecnologie, E.R.A. European Radioamateurs Association, Avis Locri.

Sfilata, torneo di scacchi e interventi

Le esibizioni saranno intervallate da una sfilata organizzata dal negozio Pois Locri, dalla premiazione dei vincitori del torneo di scacchi organizzato dall’associazione A.S.D. Scacchi Città di Locri, dall’intervento dei rappresentanti d’Istituto delle scuole della Città e degli amministratori locali.

«La Locride è una terra dalle mille risorse e con la giusta mentalità si può realizzare qualunque cosa. È questo ciò che il Circolo GD Locri intende dimostrare, dando spazio ad artisti giovani e talentuosi che vogliono farsi conoscere e mostrando il lavoro e la presenza attiva delle associazioni, tentando di favorire la partecipazione dei cittadini – concludono gli organizzatori – Il tutto sarà possibile grazie all’impegno dei giovani e al contributo di numerose attività che hanno a cuore il futuro di Locri e della Locride e hanno contribuito generosamente per la realizzazione di “MuSiCangia”».