MusicNow: Nasce la nuova rubrica musicale a cura di Peppe Bonocore. Ascolta ora il disco di DJ Koze.

di Peppe Bonocore.

La prima volta che ho ascoltato questo disco era il 16 maggio tramite la pagina ufficiale Facebook di DJ Koze, ricordo di avere ascoltato la preview per 5/6 volte, davvero un opera d’arte (come tutti i brani prodotti da Koze) ho aspettato la data ufficiale di uscita ho acquistato il vinile e successivamente la versione digitale, l’ho suonato e risuonato, ascoltato e riascoltato e probabilmente continuerò a fare entrambe le cose ancora, ancora e ancora! Il remix ha suscitato un grandissimo interesse e non a caso è stato suonato da artisti di importanza internazionale come Dixon, Tale Of Us, Dj Tennis, Ame, Alex Neri e tantissimi altri! A quanto pare qualche giorno fa L’artista Tedesco ha annunciato e reso pubblico che il 24 ottobre uscirà su Pampa Records Reincarnations Part 2 una raccolta dei remix già usciti per artisti come: Super Flu, Apparat, Caribou, WhoMadeWho, Matthew Herbert e il remix qui sopra per i Moderat.