MusicNow: SUBSONICA, il nuovo singolo che anticipa il settimo album. ASCOLTA ORA!
Il nuovo singolo Di Domenica anticipa il settimo album della band torinese, già in testa alla classifica di iTunes con tre brani su tre
10 Settembre 2014 - 17:16 | di Redazione
di Peppe Bonocore – Da anni regalano tonnellate di emozioni con i loro brani che album dopo album non hanno mai deluso i fans. Poesia nella musica, poesia nei versi.
Cinque giorni fa in pre order in tutti i digital store “Di Domenica” l’ultimo singolo che anticipa il settimo album della band Torinese “Una Nave In Una Foresta”.In Esclusiva su iTunes preordinando l’intero album al prezzo promozionale di 8.99 Euro oltre “Di Domenica” altri due brani molto significativi: “Una Nave In Una Foresta” e “I Cerchi Degli Alberi”. I tre singoli dopo poche ore sono già ai primi tre posti nella classifica di iTunes.
Grandissima soddisfazione per la band che porta già a casa il primo trofeo, non era mai successo che un album italiano (ancora in pre order) finisse in classifica con ben tre brani ai primi tre posti . Aspettando quindi di poter ascoltare l’intera opera nel link qui sopra il lyric video “Di Domenica” realizzato da Donato “milkyeyes” Sansone.
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