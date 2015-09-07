Must Have 2016: orecchini maxi

Strass, pietre colorate e cerchi giganti: gli orecchini oversize sono l'accessorio cult della prossima stagione, con i consigli su come portarli

di Marcella Laboccetta – Le sfilate per le collezioni dell’autunno-inverno 2015-2016 ci hanno mostrato a quali tendenze dovremo prepararci per l’autunno-inverno.

I bijoux diventano un elemento importantissimo per un outfit curato e alla moda; si è visto sulle passerelle e sulle copertine più glamour e abbiamo già capito che saranno un must have per la prossima stagione!

Uno degli accessori cult di quest’anno saranno infatti gli orecchini. Ma non pensate a delle semplici perle, perché ad andare di moda saranno gli orecchini oversize, pieni di strass, pietre colorate, cerchi molto grandi e in particolar modo orecchini molto lunghi…

Insomma per quanto riguarda questo accessorio avremo sicuramente una vasta scelta, in base al nostro outfit e al nostro gusto.

Il mio consiglio però, è di rendere il vostro accessorio unico protagonista del vostro outfit.

È bene quindi evitare di indossare altri bijoux.

Gli stilisti ci hanno presentato questi accessori oversize, indossati dalle modelle su quasi tutte le passerelle. Basta sbirciarne qualcuna: Balmain , Givenchiy, Dsquered, Celine e tanti altri. Vedrete subito come la tendenza è decisa: i protagonisti sono gli accessori, gli orecchini in particolare, e la parola d’ordine è sicuramente oversize!

Dal blog http://muainthecity.blogspot.it/

Ecco a voi alcune immagini…