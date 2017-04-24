‘MyArt’, a Cosenza il festival ‘Made in Calabria’. In giuria Fabio Mollo

Dal 28 al 30 aprile a Cosenza proiezioni e discussioni su migrazioni e diritti umani, con oltre dieci lavori calabresi e Fabio Mollo in giuria

Il Festival “My Art” si terrà a Cosenza dal 28 al 30 aprile ed è organizzato dall’associazione culturale multietnica “La Kasbah” onlus di Cosenza e dalla giovane casa di produzione cinematografica Lago Film di Cosenza.

Saranno tre giorni intensi, che confermeranno la posizione della Calabria al centro del Mediterraneo. Tre giorni di proiezioni e discussioni al MYArt Film Festival, rassegna del cinema indipendente che dal 28 al 30 aprile porterà nelle sale cinematografiche di Cosenza i migliori documentari e cortometraggi prodotti di recente sul tema delle migrazioni e dei diritti umani. Molti i documentari “made in Calabria” iscritti al MYArt Film Festival.

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Un dato che ha sorpreso gli stessi organizzatori dell’evento che si svolgerà a Cosenza e che ha come oggetto la narrazione delle migrazioni che attraversano il Mediterraneo. Sono infatti oltre una decina i lavori presentati da registi calabresi o realizzati in Calabria che raccontano questo tema e lo fanno con un apprezzabile livello qualitativo. Segno che la regione è in grado di esprimere potenzialità nell’ambito del cinema del reale. Si tratta di un dato – dicono dalla direzione artistica del Festival – che denota il fatto che la Calabria è protagonista attenta, consapevole, di ciò che sta accadendo dentro e intorno al Mediterraneo. Una consapevolezza che non può non avere vista la sua centralità in questo angolo di mondo nel quale nei prossimi decenni si concentrerà il più complesso fenomeno migratorio mai sperimentato dall’umanità.