A Cosenza l’inaugurazione della mostra ‘Metamorfosi: trame d’oltremare’

Un laboratorio finalizzato alla creazione di un opera d’arte collettiva dove collettività significa mescolanza di esperienze, percorsi, viaggi, pensieri ed emozioni in differenti lingue e colori. Le arti plastiche come occasione di incontro ed arricchimento tra vite apparentemente così diverse, ma capaci di fondersi sulla tela per scoprire che siamo tutti in viaggio. Il Mare Mediterraneo, distesa d’acqua che ci accomuna, ci ha guidati nella metamorfosi dalla tela blu agli archetipi che vi sono rappresentati. La nascita dal seme della vita a cui segue una perpetua trasformazione in un continuo perdersi e ritrovarsi. Un infinito di esseri viventi che muoiono e rinascono per ricondursi in un mondo di simboli primordiali.

Le opere del laboratorio di arti plastiche

Le opere esposte rappresentano l’esito di laboratorio di Arti Plastiche, realizzato nell’ambito del progetto MYArt – Mediterranean Young Artists.

Laboratorio a cura di Officine Babilonia

Moduli curati da: Meruska Staropoli e Gianluca Salamone

Tutor di progetto: Tina Colao

Mediatrice culturale: Adriana Riga

Hanno partecipato:

Balen Salem – Anna Giulia Aura – Daniele Cellini – Samuela Ricci – Yuliana Lebedieva

Abdoulaye Diallo – Ali Kaihan – Caterina Luci – Marco Simone Anselmo – Djibril Coulibaly

Ahmed Raees – Bove Francesca – Sedeeq Shwan – Docimo Federica – Madou Ouedraogo

Adam Karim – Enrico Tarantello – Christian Cosentino – Eddy Igbinador

Il progetto MYArt

MYART – Mediterranean Young Artists è un progetto di integrazione e interazione tra identità culturali e religiose diverse, che utilizza le innumerevoli sfaccettature dell’arte come linguaggio e strumento di unione. MYART è un progetto finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Multietnica “La Kasbah” Onlus,

In collaborazione con: Mo.C.I. Ong, Clown in Corso, Pagliassi.it, Officine Babilonia, Circolo Culturale Popilia, Circolo Culturale Cabret, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza.