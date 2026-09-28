Reggio, crollo affluenza alle Suppletive: alle 23:00 il dato rimane molto basso

È un’affluenza contenuta quella registrata nella prima giornata di voto per le elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05-Reggio Calabria. Alle ore 23 di domenica 27 settembre, il dato complessivo nelle 487 sezioni del collegio si è attestato al 14,97% degli aventi diritto.

Tradotto in numeri: poco meno di un elettore su sette si è recato alle urne entro la chiusura della prima giornata di voto. Su 10 aventi diritto, la media è di circa 1 persona e mezza che ha espresso la propria preferenza.

Un dato che fotografa una partecipazione ancora limitata, anche considerando la particolarità della consultazione: a differenza delle precedenti elezioni, questa volta il voto è distribuito su due giornate, con i seggi aperti anche lunedì 28 settembre fino alle ore 15.

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L’affluenza alle ore 19:00

Il secondo rilevamento della giornata, quello delle ore 19, aveva fatto registrare nel collegio U05 un’affluenza del 10,26%.

Nelle quattro ore successive, quindi, si è registrato un incremento di circa 4,7 punti percentuali, con una parte degli elettori che ha scelto di recarsi ai seggi nella fascia serale prima della chiusura domenicale.

Reggio Calabria città sopra la media del collegio

Nel Comune di Reggio Calabria, il dato è risultato superiore rispetto alla media generale del collegio. Alle ore 23 ha votato il 19,29% degli aventi diritto.

Reggio, con le sue sezioni elettorali, ha quindi fatto registrare una partecipazione più elevata rispetto al dato complessivo delle 487 sezioni, che comprendono i 71 comuni chiamati al voto per assegnare il seggio della Camera rimasto vacante dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria.

Il confronto con la precedente consultazione

Il confronto con la precedente elezione deve tenere conto di una differenza nelle modalità di voto. In quella occasione gli elettori erano stati chiamati alle urne in un’unica giornata, con tre rilevazioni dell’affluenza nel corso della domenica.

Le suppletive del 2026 prevedono invece due giorni di voto. Il dato delle ore 23 rappresenta quindi soltanto una prima fotografia della partecipazione, in attesa della rilevazione definitiva alla chiusura dei seggi.

La sfida per il seggio della Camera vede in campo quattro candidati: Fabio Roscioli per il centrodestra, Frank Benedetto per il centrosinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare.

Lunedì 28 settembre si potrà votare dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio per conoscere il nome del nuovo deputato del collegio U05-Reggio Calabria.