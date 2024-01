La Myenergy RC ritorna alla vittoria. Travolti gli Svincolati Milazzo al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella sedicesima giornata di Serie B girone H gli Svincolati Milazzo. Un minuto di silenzio, rispettato per Nicola Saccà, già atleta e successivamente coach di basket. I neroarancio hanno iniziato bene il match e gestito magistralmente sia in difesa sia in fase offensiva. Il momento clou si decide dalla lunga distanza, Binelli è un autentico mattatore. Il solito Tyrtyshnyk, la straordinaria regia di Maksimovic insieme all’ottima prova di Cessel concedono spazio anche ai giovani Russo e Mazza, quest’ultimo autore di una tripla nel finale della partita meritatamente vinta dalla Myenergy Reggio Calabria.

PRIMO QUARTO

La partita inizia con una fase di studio, numerosi errori per compagine. Aguzzoli guadagna la lunetta, fa uno su due. Masksimovic piazza la tripla del 4 a 0. Tyrtyshnyk dalla lunga distanza (7-0). Ancora Maksimovic per i neroarancio. Coach Trimboli chiama Time Out. La difesa della Pallacanestro Viola chiude tutti gli spazi degli ospiti. Tyrtyshnyk attacca il ferro per l’11 a 0, risponde Battaglia. Mavric porta il punteggio sul 13 a 2. Tyrtyshnyk prova la schiacciata, ma subisce fallo, fa due su due dalla lunetta. Guerra da tre per il -10 dei siculi. Manfrè subisce fallo fa due su due. Cessel dalla lunetta fa due su due (17-7). Mavric dalla lunetta fa due su due. Manfrè piazza una tripla. Cessel subisce fallo, fa uno su due. Si chiude la prima frazione sul 20 a 10 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Battaglia da tre. Aguzzoli in penetrazione. Karavdic per i suoi (22-15). Karavdic dalla lunetta fa su due su due. Aguzolli per il +7 neroarancio. Battaglia fa uno su due. Seck penetra velocemente e porta il punteggio sul 26 a 18. Manfrè per il -6 dei siculi. La tripla di Binelli per il 29 a 20 dei padroni di casa. Un’altra tripla del capitano per il +12 della Pallacanestro Viola. Maksimovic per il 35 a 20, risponde Bolletta sempre da tre. Tyrtyshnyk continua dalla lunga distanza, Odigie risponde da due. Binelli da tre, risponde Barbera. Ancora Binelli sempre dalla lunga distanza. Barbera a canestro (44-31). Con diversi tentativi per parte si chiude il primo tempo sul punteggio di 44 a 31.

TERZO QUARTO

Maksimovic segna per i suoi, risponde Manfrè. Aguzzoli penetra e segna. Karavdic per i siculi, risponde Tyrtyshnyk (50-35). Manfrè per Milazzo. Viene chiamato Time Out. Aguzzoli per i padroni di casa (52-37). Tyrtyshnyk dalla lunetta, fa due su due. Scredi penetra, segna e si prende il supplementare che trasforma, risponde Aguzzoli per il +16 neroarancio. Battaglia penetra per i siculi. Battaglia nuovamente per i suoi. Tyrtyshnyk fa due su due dalla lunetta. Seck penetra per il 60 a 44. Coach Trimboli chiama Time Out. Scredi segna due canestri consecutivi, risponde Tyrtyshnyk. Karavdic piazza la tripla del 63 a 51. Cessel prima stoppa poi fa canestro. Tyrtyshnyk fa uno su due. Fallo tecnico di Milazzo. Tyrtyshnyk trasforma il libero. Si chiude la terza frazione di gioco sul 67 a 51.

ULTIMO QUARTO

Cessel recupera un rimbalzo e segna. Fallo tecnico a Karavdic. Aguzzoli trasforma il libero. Aguzzoli per i padroni di casa (72-51). Cessel non sbaglia usando la tabella. Gancio di Karavdic, segna e si prende un libero che trasforma. Simonetti da sotto per il 76 a 54. Tripla di Maksimovic. Un altro tiro dalla lunga distanza di Binelli, risponde Bolletta. Entra in campo Tommaso Russo, il giovane neroarancio. Boletta subisce fallo sul tiro dalla lunga distanza e fa due su tre. Battaglia da tre e poi Odigie. Ancora Odigie dalla lunetta fa uno su due. Russo dalla lunetta fa uno su due. Battaglia da tre (83-68). Battaglia fa due su due. Entra in campo Antonio Mazza. Bolletta da sotto. Tripla di Mazza, risponde Barbera. Konteh per i suoi, risponde Odigie. Ancora Konteh da sotto per i padroni di casa, Barbera segna da tre, ma è troppo tardi per un’eventuale rimonta. La partita si chiude sul risultato di 90 a 80 per la Myenergy Reggio Calabria.