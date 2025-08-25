Marziale: “Ogni incidente a un bambino è una ferita per la comunità”

L’estate in corso continua a essere purtroppo caratterizzata da episodi gravi che vedono coinvolti i più piccoli. Nei giorni scorsi, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha espresso profonda vicinanza alle famiglie dei bambini rimasti vittime di incidenti, spesso dovuti a cause accidentali, sul territorio regionale.

“Quest’estate lascia il segno – dichiara il Garante – e con profonda preoccupazione seguo l’evolversi di questi tristi eventi che coinvolgono i nostri bambini. In queste ore, apprendo con dispiacere del caso del bambino che, a Nardodipace, si è schiantato con la propria bicicletta contro un’autovettura ferma ad un incrocio.”

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno prestato soccorso – prosegue Marziale – e il personale sanitario che si sta occupando delle cure necessarie. Il mio pensiero va al piccolo e alla sua famiglia, a cui esprimo tutta la mia vicinanza”.

“Ogni incidente che riguarda un bambino – conclude il Garante – è una ferita per l’intera comunità. L’attenzione verso l’infanzia deve essere una priorità condivisa”.