Aspromonte, Sila e Pollino fanno squadra: nasce il coordinamento delle guide ufficiali, che il 2 dicembre propone tre escursioni gratuite in contemporanea

Tre Parchi Nazionali, tre Associazioni, tre itinerari naturalistici, quasi 100 guide ufficiali per un unico obiettivo: promuovere e valorizzare le montagne calabresi. Ecco cosa accadrà il 2 dicembre in Calabria…ed in Basilicata!

Abbiamo deciso di metterci in gioco: costruire, condividere e percorrere insieme un unico sentiero.

Ma una premessa è d’obbligo.

La Calabria è da sempre terra di viaggi e la sensazione che più spesso nasce in chi l’attraversa è lo stupore, verso una terra che non ti aspetti, che lotta costantemente contro mille pregiudizi. Centinaia di chilometri di splendide coste “nascondono” l’altra natura della nostra regione, quasi interamente collinare e montuosa.

Per questo la Calabria offre tante opportunità che spesso non vengono sfruttate, andando incontro all’emigrazione. Noi abbiamo deciso di restare. Siamo donne e uomini che hanno scelto di fare della terra che calpestano il loro lavoro, che perseguono con passione, dedizione e rispetto per il sentiero che molti altri prima di noi hanno tracciato e calpestato.

Il Coordinamento delle guide ufficiali dei Parchi

Abbiamo deciso di farlo insieme, fondando il Coordinamento Regionale Delle Guide Ufficiali dei Parchi con l’idea di confrontarsi, contaminarsi, elaborare strategie, proporre iniziative e ricevere stimoli da enti e privati. Il Coordinamento raggruppa le tre associazioni delle guide parco di Aspromonte, Sila e Pollino, che uniscono insieme oltre 100 guide parco in tutta la regione.

Da questa collaborazione è nata l’idea di una prima giornata condivisa: “Calabria terra di Parchi”, sarà la prima iniziativa rivolta al pubblico, il 2 dicembre, per presentare il coordinamento ed iniziare a promuovere insieme tutti i Parchi Nazionali.

I tre itinerari del 2 dicembre

Ci saranno tre itinerari, svolti in contemporanea: in Aspromonte faremo l’anello del Lago Menta, sulla Sila l’anello di Colle Napolitano e sul Pollino Piano di Novacco – Piani di Masistro.

Ma non finisce qui! Il progetto è stato condiviso anche dalle Guide Parco lucane, che hanno formato un analogo coordinamento, aderendo alla giornata del 2 dicembre con altri due itinerari. In Basilicata saremo sul sentiero Monte Volturino (Parco Appennino Lucano) e su quello di Timpa delle Murge (Parco del Pollino versante lucano).

La partecipazione sarà gratuita e per ulteriori dettagli rimandiamo alla pagina fb: Coordinamento Guide Parco Calabria.

Venite a scoprire le montagne calabresi, con le guide ufficiali dei Parchi Nazionali.

La missione: un turismo sostenibile di montagna

La missione è precisa: essere interpreti di un turismo consapevole e sostenibile della montagna, che sia rispettoso dei luoghi, che possa comprenderne il senso più profondo. Vorremmo che la nostra montagna venisse raccontata come merita.

Vogliamo parlare di montagna, vogliamo vivere di montagna, vogliamo vivere in montagna.