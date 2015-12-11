Natale 2015: le idee regalo Trussardi per lui e per lei

Dai profumi per lei e per lui agli accessori, passando per portafogli e zaini: i suggerimenti Trussardi per scegliere il regalo di Natale giusto

Di Laura Maria Tavella – Natale è alle porte ed è tempo di pensare ai regali!

Se le idee sono poche, le opzioni di Trussardi vi aiuteranno a scegliete il regalo perfetto.

Per non sbagliare, puntate soprattutto sugli accessori: borse, portafogli, sciarpe sono sempre regali graditi e, siamo certi, quelli di Trussardi regaleranno agli outfits dei vostri cari quel qualcosa in più!

I profumi Trussardi per lei e per lui

Che sia per lui o per lei, il profumo è forse il regalo più gettonato a Natale: c’è il papà che ama i profumi retrò, il fidanzato che ama i mix decisi, il fratello ossessionato dalla cura di sé.

Per loro, e per tutti gli altri beauty addicted, il profumo è il regalo giusto: per lei Trussardi propone le fragranze “Delicate Rose”, per chi ama le composizioni floreali e vagamente fruttate, “My Name”, per la donna sicura di sé, che sfoggia fragranze decise, come quelle della Violetta Bianca e dell’ Eliotropio, ma anche delicate come la vaniglia e, infine, il classico profumo dalla confezione bianca “Trussardi donna”, un mix di note frizzanti e agrumate dello Yuzu e del Cedro leggermente acerbo.

Anche per lui le proposte non mancano: la classica fragranza maschile “Trussardi Uomo” è l’ideale per l’uomo tradizionalista ma con un accenno di modernità. Per un tocco orientaleggiante, “A way for him” è il profumo perfetto per l’uomo che ama le note legnose. Per chi ama le fragranze agrumate, invece, Trussardi propone “My Land” e, per un profumo dalle note di fondo più decise, “Trussardi Black extreme”.

Gli accessori: portafogli, zaini e sciarpe

Anche per gli accessori , il diktat di Trussardi a Natale è distinguersi, con classe.

Il portafogli è il regalo ideale per i cosmopoliti: per un dono più importante, abbinatelo allo zaino Trussardi, che qui vi proponiamo nella versione nera.

Anche i cappelli e le sciarpe sono regali ad hoc, ma certamente più generici, l’ideale per non sbagliare: accessori dai tessuti preziosi che regaleranno ai vostri cari un caldo inverno, sempre nello stile e nell’eleganza del marchio Trussardi.

Infine, non dimenticate di scegliere anche un regalo per voi: scegliete una delle proposte di Trussardi nello store Tru Trussardi, in via Corso Garibaldi,531 Reggio Calabria.