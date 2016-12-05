Natale 2016. Abbigliamento, libri e gastronomia: ecco i regali più desiderati dagli italiani
L'indagine Confesercenti-SWG sui desideri degli italiani sotto l'albero: abbigliamento al primo posto, poi libri e prodotti enogastronomici
05 Dicembre 2016 - 11:34 | di Pasquale Romano
L’indagine Confesercenti SWG: italiani vorrebbero doni utili, sotto l’albero sperano di trovare quello che non hanno acquistato durante l’anno.
Tecnologia, profumi ed elettrodomestici nella top ten dei presenti più ambiti.
Abbigliamento, libri e prodotti enogastronomici di qualità, magari legati alla tradizione. Sono questi i regali che gli italiani sperano di trovare sotto l’albero la notte di Natale. In particolare, vorrebbero scartare soprattutto capi d’abbigliamento, segnalati come regalo preferito dal 37% degli italiani, una quota corrispondente a circa 16,4 milioni di persone. In seconda posizione i libri, scelti dal 35%, mentre il podio è chiuso da cibi e vini (32%).
L’indagine Confesercenti-SWG sui regali
E’ quanto emerge dalla consueta indagine condotta da Confesercenti ed SWG su abitudini, consumi e vacanze dei cittadini del nostro Paese nella stagione natalizia. L’indagine – che nel 2016 taglia il traguardo della quindicesima edizione – si arricchisce quest’anno con la lista dei regali più graditi dagli italiani. Un’informazione di interesse per le imprese del commercio ma anche per i consumatori, visto che la corsa ai regali di Natale – che cadrà esattamente tra tre settimane – sta entrando nel vivo.
I regali di Natale più desiderati dagli italiani – top ten
|Regalo
|% preferenze
|posizione
|capi di abbigliamento
|37%
|1°
|libri
|35%
|2°
|cibi, vini
|32%
|3°
|prodotti tecnologici
|29%
|4°
|buoni acquisto (gift card)
|27%
|5°
|profumi e cosmetici
|18%
|6°
|elettrodomestici/cose per la casa
|13%
|7°
|smartbox o simili
|8%
|8°
|gioielli
|8%
|8°
|viaggi
|6%
|8°
|denaro
|6%
|9°
|Giochi e videogiochi
|4%
|10°
Dal quarto al decimo posto della classifica
Al quarto posto della classifica dei regali più desiderati ci sono i prodotti tecnologici, auspicio del 29%. Seguono, in quinta posizione ed un po’ a sorpresa, i buoni acquisto prepagati, graditi al 27% dei rispondenti. Proseguendo nella top ten dei presenti più ambiti troviamo profumi e cosmetici – richiesti dal 18% – ma anche gli elettrodomestici ed accessori per la casa (13%), smartbox e gioielli, entrambi indicati dall’8% degli intervistati.
In nona posizione, a pari merito con il 6% delle preferenze, i viaggi ed il denaro: a volere la classica bustina con i soldi, da spendere magari per il capodanno o per i saldi, sono soprattutto tra i più giovani. Che li preferiscono, anche se di poco, a giochi e videogiochi, al decimo posto con il 4% delle preferenze.
Appena fuori dalla top ten, invece, troviamo diversi consumi culturali: all’11esima posizione si incontrano infatti i fumetti, desiderati dal 4% dei nostri concittadini, seguiti da abbonamenti per teatro, biglietti per concerti e cd/dvd, che raccolgono il 3% delle preferenze segnando un deciso aumento della richiesta rispetto allo scorso anno.
Un aumento di interesse che è forse effetto del bonus cultura, distribuito per la prima volta nel 2016 ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni. Tra gli altri regali graditi agli italiani, attrezzature sportive (2%) biglietti per le Spa e accessori per l’auto, entrambi desiderati dall’1% degli italiani, circa 440mila persone.
I regali di Natale più desiderati dagli italiani – posizioni 11-14
|Regalo
|% preferenze
|posizione
|fumetti
|4%
|11°
|abbonamenti teatro/biglietti concerti/cd e dvd
|3%
|12°
|attrezzature sportive/bicicletta
|2%
|13°
|biglietti Spa
|1%
|14°
|accessori auto
|1%
|15°
|altro
|6%
|–
Regali utili e spese tagliate durante l’anno
Complessivamente gli italiani sembrano interessati per quest’anno soprattutto a ricevere regali utili, come emerge chiaramente dall’alto gradimento riscontrato per buoni acquisto e regali in denaro. Ma sotto l’albero vorrebbero trovare anche a quello cui hanno rinunciato durante l’anno. Una lettura trova conferma anche nella preferenza per i prodotti di moda: l’abbigliamento, infatti, è la voce di spesa più tagliata durante l’anno.
In totale, infatti, il 72% degli italiani ammette di aver praticato qualche taglio alle spese negli ultimi dodici mesi. Un dato ancora elevato, ma in netto miglioramento rispetto allo scorso anno, quando a rivedere al ribasso gli acquisti era stato l’87%. Tra chi taglia la spesa quest’anno, il 24% confessa di aver ridotto soprattutto le risorse da ‘investire’ in vestiti, calzature ed accessori. Una spending review dettata dalla necessità e dall’incertezza economica, non dalla volontà, a cui sperano di rimediare con i regali di Natale. Lo stesso vale per le vacanze, che sono state tagliate durante l’anno da un intervistato su dieci, e per la tecnologia, ridotta dal 13% degli intervistati.
Nel corso del 2016 Lei ha ridotto delle spese? Se sì, quali?
|2014
|2015
|2016
|non ha ridotto le spese
|6
|12
|23
|ha aumentato le spese
|2
|1
|5
|ha ridotto le spese
|92
|87
|72
Ha ridotto le spese per:
|per i capi d’abbigliamento e calzature
|28
|26
|24
|per le vacanze
|16
|12
|14
|per la casa
|13
|12
|10
|per carburante
|15
|11
|9
|per i beni alimentari
|11
|8
|6
|computer/tablet/cellulari
|14
|10
|13
|altre spese
|3
|6
|4
|ho ridotto tutte le spese
|–
|15
|20
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie