Natale, Brunetti: ‘Cartellone più ricco di sempre. Basta polemiche, Reggio è viva’

"Non smetteremo mai di credere in quello che facciamo" le parole del primo cittadino. Presto la presentazione di altri eventi in collaborazione con la Regione Calabria

“Il bellissimo cortometraggio di Francesco Nucara (presentato nel corso della conferenza stampa indetta a palazzo San Giorgio per il calendario del Natale 2022 ndr.) racchiude l’essenza di un importante concetto: Reggio è viva ed ha tanti lati belli da mostrare”.

Lo ha detto il sindaco f.f. Paolo Brunetti nel corso della presentazione del programma degli eventi natalizi organizzati dal Comune e dalla Metro City per la citta di Reggio Calabria. Un chiaro riferimento al corteo che si è svolto, sabato scorso, in centro dal nome “Reggio è morta”.

Brunetti sul Natale: “Reggio è viva”

“Non voglio fare polemica – ha assicurato il primo cittadino alla stampa locale, convocato nella Sala dei Lampadari per l’occasione. Reggio è morta solo per gli avvoltoi che sperano che lo sia. In realtà, la città ha un cuore pulsante, che batte forte. Chi pronuncia queste parole – ha proseguito Brunetti – insulta chi, ogni giorno, lavora e si occupa di proseguire il proposito di contribuire alla crescita del nostro territorio”.

L’inquilino di palazzo San Giorgio ha poi rimarcato il concetto di un “Natale sobrio“, più volta rimarcato dall’Amministrazione comunale, anche nelle scorse settimane:

“Diciamo che sarà un Natale sobrio, ma in realtà vi abbiamo presentato il cartellone più ricco che io abbia mai visto e soprattutto di qualità, sia per gli eventi in programma, sia per le realtà territoriali che hanno contribuito a renderlo tale. Calendarizzate vi sono, infatti, manifestazioni di livello con nomi internazionali. Ci abbiamo creduto e con soddisfazione lo presentiamo”.

Un contributo dalla Regione Calabria

Dal 26 dicembre all’1 gennaio, ha spiegato il sindaco, ci saranno delle manifestazioni in città, che non sono state inserite nel calendario del Comune e che saranno presentate nei prossimi giorni.

Eventi nati dalla alla collaborazione con la Regione Calabria e che vedranno protagonista il lungomare Falcomatà.

“Siamo in contatto con la prof.ssa Princi che si è interessata dell’organizzazione. E aspettiamo gli ultimi dettagli per condividerli con voi. Siamo molto lieti di accogliere questo forte segnale che la Regione ha voluto lanciare per Reggio”.

Le polemiche e il “ritardo” sulla tabella di marcia

“Al catechismo ci hanno insegnato – ha ricordato Brunetti – che il giorno per allestire l’albero ed il presepe è l’8 dicembre. Da noi, poi, l’Immacolata è anche il giorno delle crespelle. Non capisco, dunque, questa corsa a chi arriva prima nell’accendere le luminarie. Le feste di Natale, per tradizione, iniziano all’Immacolata e finiscono all’Epifania. Questi “scienziati” che vanno sui giornali, e qui la polemica la devo fare, danno notizie fuorvianti. Troppe fesserie sono state dette – ha proseguito il sindaco. Si è arrivati a speculare anche sulla processione della Madonna della Consolazione per colpire l’amministrazione. Io credo fermamente, e l’ho ribadito anche in passato, che con modi civili, i nostri cittadini hanno tutti i diritti di manifestare e protestare e saranno sempre ascoltati. Non saranno ascoltati, invece, quelli che scendono in piazza con tamburi e cori da stadio, strumentalizzando ogni cosa”.

Brunetti ha poi concluso il suo intervento con un chiaro messaggio a tutti i reggini: