Natale al cinema è sempre un amore per grandi e piccini

di Davide Ferraro – Felicità, speranza e amore; regali, luminarie, alberi di natale e tantissime luci colorate di milioni e milioni di varianti; questo è il Natale.

Ogni Natale però ha anche il proprio film simbolico. Quel film che tutti i bambini accompagnati dai genitori – a volte più eccitati dei piccini – amano e continueranno a vedere anche dopo anni, perché in loro affiorano ricordi indescrivibili. Tra i molteplici ed entusiasmanti film di Natale oggi su Citynow vi parlerò dei tre “must” da vedere: “Nightmare Before Christmas” , “Il Grinch” e “A Christmas Carol”.

Nonostante sia uscito nelle sale cinematografiche nel 1993; nonostante sia un film d’animazione; nonostante abbia ricevuto solo una nomitation per i” Migliori effetti speciali” agli Academy Awards, ma nessun premio Oscar (vinto da “Jurassic Park” di S. Spielberg); Nightmare Before Christmas ed i suoi protagonisti Jack Skeletron e Sally fecero e fanno ancora innamorare molti spettatori.

Jack vive nel “Paese di Halloween” e vorrebbe interrompere la monotonia della propria vita, dedicata interamente alla festa di Halloween della quale lui è il Re. Mosso da quel suo malcontento decide di dedicarsi al Natale.

Un film natalizio d’animazione che è un mix di fantasia, musical e un tocco di “humour noir”, ma che al contempo riesce comunque ad affascinare la Critica cinematografica. Il soggetto è ideato e prodotto da Tim Burton, una delle personalità più affascinanti e creative del panorama internazionale del cinema.

“Porcospino”, questa è l’esclamazione del più celebre disprezzatore del Natale; il Grinch. Egli è verde, peloso, senza cuore, egoista, ma con un senso dello humour delineato dal suo interprete, Jim Carrey. Il suo obiettivo è rovinare il Natale agli abitanti materialisti di “Chinonsò”, così si chiama la città dei “Nonsochi”. Il film è una commedia fantastica, tratta dal racconto per bambini di Theodor Seuss Geisel (Dr. Seuss) e diretto da Ron Howard. Uscito nelle sale cinematografiche nel nuovo millennio vinse il premio Oscar per il “Miglior Trucco” nel 2001.

Jim Carrey, ancora, interpreta il leggendario “Scrooge”. Vecchio, meschino, malvagio e solitario; Ebenezer Scrooge è il protagonista de “A Christmas Carol”. Adattamento cinematografico del racconto per bambini “Il canto di Natale” del celebre Charles Dickens, il film riscosse un buon successo in tutto il mondo nel 2009. Un intreccio tra commedia, dramma e fantasia, riesce ad emozionare e solleticare qualsiasi spettatore, dal più grande al più birbantello.

Sicuramente in molti avrete visto questi miei “must”, ma chi non li ha ancora mai visti si affretti a farlo, è il modo migliore per trascorrere il Natale in famiglia, con Popcorn e salatini ovviamente.