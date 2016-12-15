A Natale lasciatevi sedurre dalle tentazioni e dalla Christmas Collection di Yamamay

La campagna natalizia del brand di lingerie, firmata da Giovanni Gastel, punta su rosso rubino, pizzo nero e dettagli preziosi

di M. Carmela Di Marte – C’è aria natalizia in giro, e come ogni anno il brand di lingerie Yamamay è già pronto con la sua campagna, la The Cristmas Collection firmata Giovanni Gastel, che vede come muse fotografiche la modella newyorkese Emily Di Donato e la modella spagnola Desirée Cordero.

Eleganza e sensualità contraddistinguono come sempre la collezione natalizia del brand, con capi sempre più ricercati dalle tonalità del rosso rubino e rosso fuoco, con la sovrapposizione del pizzo nero che crea linee sorprendenti, ed i lacci in raso che danno vita ad intriganti geometrie.

Lingerie rossa e nera tra pizzo, strass e perle

Ogni singolo elemento della collezione, dai push-up ai perizomi, dal balconcino alle brasiliane, brillano di un rosso disarmante e sono tutte impreziosite da strass, perle, e pendagli che li rendono dei pezzi unici.

Grande spazio anche ai body quest’anno, nelle varianti del nero e del rosso, sempre rigorosamente in pizzo o seta; ma il cavallo di battaglia della collezione natalizia è la guepière parigina imbottita pure temptation, in tulle nero arricchito da sensuali inserti in pizzo rosso floreale, con incrocio sul davanti che lascia intravedere i fianchi per un effetto super sexy.

Il colore gold per la collezione abbigliamento

Il colore gold è invece il protagonista della collezione abbigliamento, con abiti lunghi, top e tute glitterate, per un Natale all’insegna del glamour, senza mai perdere quel tocco di stile che contraddistingue il brand di lingerie.

Un regalo perfetto da trovare sotto l’albero di Natale, che lascia poco spazio alle parole e ancor meno all’immaginazione.

Per questo Natale lasciatevi dunque sedurre dalle tentazioni, e dalla Christmas Collection di Yamamay.