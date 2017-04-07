Nave da crociera Artemis: gli americani sbarcano in Calabria – FOTO

È giunta questa mattina dopo le 8.00 del mattino, al porto di Vibo Marina, la nave da crociera Artemis, con a bordo circa 50 turisti americani e 22 uomini d’equipaggio. La Pro loco di Vibo Marina ha spiegato che si tratta del primo attracco della nave, lunga 60 metri e considerata una tra le migliori della categoria “boutique”, caratterizzata da piccole dimensioni, ma dotata di 26 lussuose cabine per un numero contenuto di passeggeri.

La Compagnia americana “Grand Circle Cruise” ha scelto di inserire il porto di Vibo Marina tra le undici tappe in programma nel 2017, nei mari del sud. Il motivo della decisione si fonda sulla voglia di far conoscere le bellezzze del litorale e dell’entroterra calabrese. I turisti sono stati infatti portati in giro nei paesi di Vibo e delle Serre alla scoperta di piccoli borghi, civiltà contadina e cucina casareccia.

Una notevole opportunità per Vibo e per la Calabria in genere, che alimenta la speranza di far crescere l’interesse verso l’importante scalo da parte delle Istituzioni (Ministero e Regione), della politica e delle amministrazioni locali, puntando sull’accoglienza e la valorizzazione del territorio.

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