Operazione ‘Rinascita-Scott’, Morra: ‘In Calabria si è fatta pulizia’

“Oggi in Calabria si è fatta pulizia. Soprattutto in provincia di Vibo Valentia, disarticolando i Mancuso, fra i più sanguinari e raffinati criminali operanti sul nostro territorio”.

Questo il commento a caldo del presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra riguardante l’operazione ‘Rinascita-Scott‘:

“Oggi la Repubblica ha fatto capire che lo Stato non è solo un concetto importante ma astratto. Oggi lo Stato si è rivelato amico dei cittadini per bene”.

Morra ha aggiunto:

“Grazie e ancora grazie alle migliaia di donne e uomini impegnati da stanotte nella maxi operazione che ha portato allo smantellamento di tutte le cosce operanti nel vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso Limbadi. Un plauso al Ros, guidato dal Generale Pasquale Angelosanto e altrettanto alla magistratura, alla DDA di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. Stanotte lo Stato ha dimostrato ancora una volta tutta la sua capacità di reazione dispiegando uomini e mezzi per un attacco frontale. Da oggi in Calabria si respira un’aria migliore, un’aria che ha il sapore di libertà.

Queste continue operazioni devono farci comprendere la potenza di fuoco e di penetrazione delle mafie e quindi la lotta alla criminalità organizzata deve essere il primo punto dell’agenda politica. Non basta un applauso al momento degli arresti ma c’è bisogno di sostegno concreto e continuo per le necessità delle forze dell’ordine e della magistratura. Dall’altra parte tutti noi cittadini dobbiamo avere fiducia nelle capacità di contrasto delle Istituzioni contro le mafie. Ma le Istituzioni vanno protette e rispettate e non abbandonate per mere beghe di partito. Oggi è una bella giornata per chi ha a cuore la legalità”.