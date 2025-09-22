Regionali, Neri (Lega): ‘Il Ponte sullo Stretto si farà. Puntiamo a essere il primo partito in Calabria’

La cornice politica delineata da Neri è chiara: "Crediamo a una Calabria del sì: sì allo sviluppo, agli investimenti e al rilancio attraverso le infrastrutture"

La Lega presenta la corsa nel Collegio Sud con una lista competitiva. Al fianco dei consiglieri uscenti Giuseppe Mattiani e Pino Gelardi, il dott. Franco Sarica (sostenuto dall’ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti) e Armando Neri, consigliere comunale a Reggio Calabria e commissario cittadino del partito.

A completare una lista di livello, l’assessore regionale uscente Caterina Capponi, la Garante per Salute Anna Maria Stanganelli e infine Daniela Demetrio, vice sindaco di Melito Porto Salvo. Armando Neri rilancia in modo particolare tre messaggi: sostegno al governo Occhiuto, fiducia nel Ponte sullo Stretto e ambizione di un risultato di vertice alle urne.

Sostegno al governo regionale

Neri rivendica la continuità con la giunta uscente: “Credo che Reggio Calabria premierà tanto il lavoro del governo regionale uscente di Roberto Occhiuto, che ha fatto tanto e bene per il nostro territorio in questi anni». Per il candidato, i cittadini sono chiamati a scegliere “tra chi propone il reddito di dignità e chi vuole proseguire nel percorso di questi anni”.

“Liste fortissime” e Calabria del “sì”

Da commissario cittadino, Neri sottolinea l’assetto delle candidature: “La nostra lista del Collegio Sud non è forte ma fortissima… abbiamo allestito liste forti in tutta la Calabria, con il massimo spirito di condivisione”. La cornice politica è chiara: “Noi crediamo a una Calabria del sì: sì allo sviluppo, agli investimenti e al rilancio attraverso le infrastrutture”.

Ponte sullo Stretto e SS106

Sul fronte delle grandi opere Neri ribadisce la linea del partito: “La Lega ha dimostrato, con gli investimenti concreti per opere fondamentali come il Ponte sullo Stretto e la SS106, di credere nello sviluppo della Calabria”. E aggiunge: «Il Ponte sullo Stretto si farà, nessun dubbio, lo ha detto chiaramente in più occasioni il ministro Salvini e anche gli ultimi obiettivi raggiunti ci hanno accompagnato verso l’inizio dei lavori. Crediamo davvero che la Calabria possa diventare davvero il centro del Mediterraneo”.

Capitolo occupazione, Neri assicura: “La Lega si farà promotrice per quanto riguarda la stabilizzazione degli addetti al processo che potranno finalmente avere sicurezze per il futuro”. Infine, da parte del commissario cittadino della Lega, l’appello convinto agli elettori calabresi di recarsi alle urne: “Votare è un diritto ma anche un dovere, raggiunto con tanti sacrifici”.