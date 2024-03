Il doppio Ex Nevio Orlandi: 'Vibonese più forte della Reggina. Per vincere servono gli attaccanti'

Con la Vibonese una strepitosa rimonta e la promozione in serie C. Il ricordo dell'esordio di Adejo e quel gol di Barillà...

Tanta Reggina tra settore giovanile e importanti risultati da allenatore con la prima squadra, Nevio Orlandi è il doppio ex di questa sfida tra la Vibonese e la LFA Reggio Calabria. Lo ha intervistato Gazzetta del Sud: “Sarà un match equilibrato e a prevalere sarà chi commetterà meno errori. La Vibonese nelle ultime settimane ha perso un pò di smalto, anche se rimane una squadra forte, superiore rispetto alla Reggina. Spero sia una gara ricca di emozioni visto che ho deciso di andare allo stadio. La squadra di Trocini ha la possibilità di conquistare l’intera posta in palio a patto che entri in campo con l’atteggiamento giusto. I padroni di casa partiranno forte cercando di mettere i difficoltà gli ospiti, saranno gli episodi a decidere il derby.

I giovani amaranto promettono bene, vedi Perri, Provazza, Simonetta, anche gli Over sono bravi. Mi riferisco a Barillà e Adejo che ho avuto la fortuna di allenare. Daniel debuttò con me a San Siro contro l’Inter, mentre Nino segnò il famoso gol alla Juventus e io ero in panchina”.

I play off e il ripescaggio

“L’importante è disputare i play off e poi potrebbero aprirsi le porte per la riammissione in Lega Pro. Al di là di tutto, l’anno prossimo la società dovrà cercare di allestire un organico per vincere il campionato a mani basse. Servono due attaccanti in grado di andare in doppia cifra, se non hai un reparto offensivo di un certo livello non puoi puntare al primo posto. Si dovrà rinforzare anche il centrocampo prendendo un elemento di qualità”.

L’esperienza a Vibo