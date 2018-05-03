Proseguono i corsi formativi nel campo culturale e dello spettacolo del progetto “N.T.T. – New Theatre training” ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del bando “Funder35 ­- l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri. Tante le opportunità offerte da Funder35 che nello scorso aprile ha coinvolto le 62 organizzazioni culturali vincitrici in un seminario residenziale a Padova per sviluppare i temi dell’impresa culturale.

Il progetto “New Theatre Training” consentirà a giovani artisti, associazioni, organizzatori e professionisti del campo culturale, di fruire di percorsi di formazione nella città di Reggio Calabria mirati al rafforzamento e alla creazione di nuove figure professionali nel campo dello spettacolo e nella gestione dell’impresa culturale attraverso l’attivazione di corsi di teatro comico e cabaret, regia teatrale e cinematografica, marketing e gestione d’impresa culturale, un corso per organizzatore di eventi, attività di animazione territoriale, spettacoli ed eventi artistici che arricchiranno la programmazione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” pronto a partire con la VI edizione.

Il 12 e 13 maggio si svilupperà il secondo modulo del corso di teatro comico e cabaret dal titolo “Il corpo comico: fisicità e interpretazione” a cura del comico di Zelig (Pali e Dispari) e docente dell’Accademia del comico di Milano Andrea Pisani. Due giorni di attività teoriche e pratiche per affrontare i principali temi del linguaggio del corpo e dell’interpretazione scenica per arrivare a ottenere un risultato comico, e non, che sia il frutto di esperienze e significati diversi. Il corso proseguirà nel mese di giugno con un modulo dedicato all’imitazione e al personaggio comico a cura dell’attore reggino Gennaro Calabrese.

Per info e iscrizioni ai corsi:

caldietrolequinte@hotmail.com – pagina facebook associazione calabria dietro le quinte