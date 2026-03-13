Nicola Binda su Trapani e Siracusa. Granata di nuovo a rischio esclusione?

“Urge un riepilogo sulla situazione Trapani-Siracusa, perché in ballo c’è l’andamento di tutto il girone C.

Giovedì 26 marzo sarà discusso il loro ultimo deferimento, quello per non aver rispettato la scadenza per i pagamenti del 16 febbraio.

Il Siracusa non ha recidiva, ha sistemato la parte necessaria del pregresso, quindi sarà ancora penalizzato.

Invece il Trapani per la terza volta ha saltato la stessa parte di pagamenti (quella per cui ha il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate) e stavolta nel deferimento è stato inserito il famoso art. 18, per il quale c’è l’esclusione dal campionato.

Tale articolo non era stato inserito nel deferimento precedente (non capisco il perché), pur avendo la stessa Procura Figc chiesto l’esclusione dal campionato, tramutata dal Tfn a sorpresa in 5 punti di penalizzazione: una sentenza alla quale la Procura potrebbe appellarsi e andare in Corte d’Appello entro il 10 aprile, anche se il 26 tutto dovrebbe essere più chiaro”.