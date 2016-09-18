Niente finale nei 100 m per Giusy Versace, ma record personale di 14.42

Ritorno in pista per l’atleta reggina, alle Paralimpiadi di Rio 2016, nei 100 m,categoria T44.

Dopo la squalifica nei 400m e l’ottavo posto nei 200m, l’atleta azzurra ha percorso ieri la distanza dei 100 m, non arrivando però in finale.

Tuttavia gioisce ugualmente, perchè l’atleta è riuscita a stabilire il nuovo primato personale, di 14.42.

“Non ho parole oggi, perchè ieri ho sofferto tanto con l’acciacco alla schiena e avevo paura di non farcela. E’ andata bene, sono contenta. Io ero contenta già ieri, lo sono anche oggi, mi sono divertita, almeno chiudo la Paralimpiadi non entrando in finale, ma col personale. Stasera caipirinha“, ha dichiarato l’azzurra al termine della gara ai microfoni di Rai Sport.

Brava,Giusy!