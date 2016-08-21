Nigra in concerto al lido Le tre fontane di Catona

Stasera presso il lido “Le Tre Fontane” di Catona (RC), si terrà il concerto del cantautore reggino Luciano Amodeo; occasione che precederà il festival nazionale “Frequenze Mediterranee” dove, Nigra e la band avranno occasione di esibire il loro ultimo lavoro.

Giunti ad oltre venti concerti, dall’esordio (il 23 marzo ’16) ad oggi, la formazione reggina terminerà la prima fase del tour ad Ourense (Spagna), il 9 settembre ’16, per poi ripartire in tour, a seguito dell’uscita del nuovo album “La Stanza di Seta”, contenete 10 brani scritti dall’autore Luciano Amodeo e riguardanti tematiche autobiografiche, sociali e contemporanee, accompagnati da una musicalità originale rock oriented.

A precedere il concerto di Nigra, questa sera si esibiranno altri due artisti calabresi : Federica Ateneo ed a seguire il cantautore Domenico Calabrò (in arte Domingo) accompagnato da Davide Foti.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Spazio Nigra”, è solo l’inizio di un percorso prefissato dalla medesima Associazione, con l’intento di dare lustro tutti gli artisti che volessero esprimere una qual si voglia forma d’arte.

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