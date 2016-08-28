Nigra suonerà in occasione della manifestazione “Abbracciamo L’autismo”

Questa sera alle ore 21, presso il lido NET1 di Reggio Calabria, si terrà la manifestazione di beneficienza “Abbracciamo L’Autismo” organizzata dall’Associazione “Intorno a me 1000 colori” con la TMA Calabria (metodo Caputo-Ippolito) e la D.ssa Anna Arena (coordinatrice per la disabilità in Calabria) con il supporto di Katia Zavaglia (Taxi Assistenza Sanitaria). Nel corso della manifestazione sono previsti spettacoli ed intrattenimento.

Il progetto Nigra del cantaurore Luciano Amodeo, coadiuvato da Pasquale Caracciolo (chitarrista), Roberto Aricò (Bassista) e Christian Gangeri (Batterista), parteciperà attivamente alla manifestazione offrendo un concerto live in cui, verranno eseguiti i nuovi brani dell’album di prossima uscita “La Stanza di Seta”.

Il cantautore Luciano Amodeo, ha avuto la possibilità di presentare i propri lavori in varie città italiane per mezzo de “La Madrugada Tour ‘16”, approdando lo scorso 26 agosto in quel di Miglionico (Matera) in occasione del Festival “Frequenze Mediterranee” in cui erano presenti tra gli ospiti Ambra Angiolini, Diego Mancino, Roberto Dellera (Afterhours), Garrincha (Le Vibrazioni), etc..

L’importantissima manifestazione “Abbracciamo L’autismo”, darà l’opportunità a tutti i cittadini, di poter dare il proprio affetto e calore a tutte le persone affette d’autismo.