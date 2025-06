Nissa: Giovannone esce allo scoperto. Annuncia il tecnico e non solo

Ambizione e disponibilità economica. La Nissa punta in alto per il prossimo campionato anche se c’è da dire che proclami simili erano stati fatti anche la scorsa stagione, con risultati assai altalenanti. Ma il presidente Giovannone ha ribadito di non voler fare la comparsa e che anche i play off non rappresenterebbero l’obiettivo principale. Si parte dalla nuova guida tecnica:

Leggi anche

L’annuncio e le ambizioni

“Il mister sarà Lello Di Napoli, questo possiamo dirlo. Arriverà qui, prenderà il comando dell’organizzazione e insieme a Russello faranno la squadra di comune accordo con la società, in particolare con me visto che sui nuovi contratti devo mettere io la firma sopra.

Ho parlato con il tecnico Di Napoli. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono, almeno adesso che lo abbiamo annunciato la smetteranno di chiamarlo. Adesso si deve concentrare sulla squadra. Molti calciatori hanno il contratto fino al 30 giugno e quindi non possiamo annunciarli, ma ci sono già gli accordi. Il nostro sogno è di ritornare in Serie C il prima possibile e poi vediamo quello che si farà”.