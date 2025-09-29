Nissa, il DG Castronovo: ‘Mi sono vergognato. Guardando le distinte delle due squadre…’

“Non è possibile che un presidente faccia un investimento di questo tipo e poi c’è chi in campo passeggia". Tutto il mondo è paese

Se la Reggina vive un momento di difficoltà, nonostante i tre punti in più dei siciliani, in casa della Nissa non si sta meglio. Le argomentazioni si somigliano molto ogniqualvolta viene fuori un risultato negativo, atteggiamento, comportamenti, organico: E così, dopo il pareggio contro il Ragusa, si registra lo sfogo del DG Castronovo, riportato da seried24.com:

“Oggi mi aspettavo che la Nissa giocasse, non lo abbiamo fatto. Per certi tratti mi sono anche vergognato. Guardando le distinte c’era una grossa differenza tra le due squadre. Devo fare i complimenti al Ragusa che ha sfoderato una grande prestazione, se non fosse stato per Castelnuovo avremmo pure perso. Sono veramente amareggiato per la prestazione: non abbiamo calciato in porta, non abbiamo preso una seconda palla e non ho visto cattiveria. Non è l’atteggiamento di una squadra che deve vincere il campionato“.

“Non è possibile che un presidente faccia un investimento di questo tipo e poi c’è chi in campo passeggia. Magari c’è chi è venuto a fare le vacanze, ma qui non funziona così. Fino a mercoledì scorso ho esaltato la squadra, oggi è ingiustificabile“.