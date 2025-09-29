Serie D: Reggina, se non ci fosse il Messina penalizzato…

Cinque giornate di campionato e nel girone I regna grande equilibrio. Classifica molto corta, appiattita ulteriormente dalla sconfitta della capolista Gela sul campo della Sancataldese, quest’ultima fino alla vigilia dell’incontro, con un solo punto in classifica. La Gelbison, che aveva fatto l’impresa al Granillo battendo la Reggina, si fa raggiungere dal Milazzo in pieno recupero nonostante l’uomo in più, nel contesto di una giornata dove tanti sono stati i pareggi.

E continua il momento poco felice degli amaranto almeno anche per quello che riguarda i risultati. La compagine di mister Trocini non è andata oltre il pari contro il Savoia aggiungendo un solo punto ad una classifica decisamente al di sotto delle aspettative. Sono infatti cinque i punti fino al momento conquistati in altrettante gare giocate, pochi, pochissimi per una squadra partita con un solo obiettivo, vincere il campionato.

Nella vita e anche nel calcio, i se e i ma non portano da nessuna parte, ma in questo caso aiutano a capire il reale rendimento di Barillà e compagni in questo avvio di stagione. Il riferimento è alla posizione attualmente occupata dagli amaranto, che se non ci fosse stata la penalizzazione pesante inflitta al Messina, sarebbero in piena zona play out, oggi comunque distante di un solo punto. Ma, come detto in apertura, per fortuna la graduatoria è molto corta e un filotto di vittorie consentirebbe una immediata scalata, visto che la vetta è a cinque lunghezze.

La classifica

Gela 10

Savoia 9

Nuova Igea 9

A. Palermo 9

Gelbison 8

Nissa 8

Sambiase 8

Vibonese 8

Messina 8

Favara 7

Vigor Lamezia 7

Milazzo 6

Reggina 5

Sancataldese 4

Enna 3

Ragusa 3

Paternò 3

Acireale 1