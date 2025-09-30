Serie D: classifiche a confronto. Così lo scorso anno dopo cinque giornate

Dopo cinque giornate di campionato nel girone I nessuna squadra ha allungato. Così in testa alla graduatoria troviamo il Gela che dei quindici punti in palio ne ha conquistati dieci. Questo consente ampi margini di recupero a chi sta dietro e guardando la classifica della passata stagione ci si accorge di una situazione molto diversa e la Reggina attardata di cinque punti. La Scafatese guidava a punteggio pieno:

Classifica 2024-25

Scafatese 15; Siracusa 12; Reggina, Vibonese 10; Sambiase, Paternò 8; Nuova Igea, Nissa 6; Ragusa, Enna, Acireale 5; Sancataldese, Città S. Agata, Licata 4; Pompei, Locri 3; Favara 1; Akragas 0.

Classifica 2025-26

Gela 10; Savoia, Nuova Igea, A. Palermo 9; Gelbison, Nissa, Sambiase, Vibonese 8; Favara, Vigor Lamezia 7; Milazzo 6; Reggina 5; Sancataldese 4; Enna, Ragusa, Paternò 3; Acireale 1; Messina (-14) -6.