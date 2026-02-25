Nissa, l’ex De Felice: la scelta, la Reggina, il prossimo big match

Una lunga intervista quella rilasciata dall’ex Reggina De Felice, adesso attaccante della Nissa e autore fino al momento con sei reti realizzate. Dopo il pareggio con il Savoia, ancora un big match, questa volta contro la capolista Nuova Igea. De Felice parla a seried24, facendo il punto della situazione: “Ho accettato la proposta della Nissa perché mi hanno illustrato un progetto ambizioso. La squadra è stata costruita per vincere il campionato e questo è anche l’obiettivo che mi pongo io ogni anno. La sconfitta con la Reggina ci ha tagliato le gambe ma anche dato una svolta al nostro campionato. Dopo il gol di Provenzano al 94’ a Favara ci siamo imposti di continuare a crederci fino alla fine. Eravamo riusciti nell’intento di inanellare un buon numero di vittorie consecutive fino al pareggio contro il Savoia, anche se a mio parere meritavamo ampiamente di vincere. Le vittorie ti portano una serenità in settimana inspiegabile.

La Nuova Igea? Non è proprio un crocevia, mancano tante partite e si sa, i campionati si possono anche perdere all’ultima giornata e io ne ho persi due purtroppo. Dobbiamo mettercela tutta per vincere, dobbiamo farlo per i tifosi e soprattutto per il nostro presidente perché ci tiene tanto. È importantissimo vincere perché ci permette di agganciare la vetta.

Non mi aspettavo un girone così equilibrato. Quest’anno ho accettato la Nissa convinto di giocarmi il titolo solo contro la Reggina, ma mano a mano sono spuntate fuori delle outsider che non hanno mollato e ora si trovano lì, come la stessa Nuova Igea Virtus o l’Athletic Palermo. Non me lo aspettavo ma il calcio è anche questo“.