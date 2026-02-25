Reggina: margine di errore ridotto a zero. Dopo il video adesso servono i fatti

Dopo la sconfitta sul campo della Vigor Lamezia, in casa Reggina si intende voltare pagina. A metterci la faccia, nel video pubblicato sui canali social del club, è il gruppo squadra con Momo Laaribi al fianco di Torrisi, immagine significativa viste le chiacchiere degli ultimi tempi.

Il centrocampista amaranto è stato il primo a prendere la parola, poi le scuse rivolte ai tifosi per il ko rimediato contro i lametini, una battuta d’arresto che ha complicato la rincorsa alla vetta. Infine l’invito diretto alla piazza: accorrere al Granillo sabato sera in occasione della sfida contro la Sancataldese. Una gara che rappresenta molto più di tre semplici punti.

Tra le parole pronunciate e quelle solo lasciate intendere, si vuole far passare un messaggio preciso: unità e compattezza. Il duro sfogo di Torrisi al termine della gara di Lamezia aveva fatto rumore, ma il confronto interno tra tecnico e squadra sembra aver prodotto l’effetto sperato. Nessuna frattura, ma un chiarimento utile a ricompattare il gruppo in vista del rush decisivo.

La situazione di classifica, però, si è fatta più complessa. La Reggina ora accusa cinque punti di distacco dalla vetta, con quattro squadre davanti. Un distanza che riduce il margine di errore a zero e impone un cambio di passo immediato. Servirà continuità di risultati e, inevitabilmente, anche qualche passo falso delle dirette concorrenti.

La parola d’ordine è ripartenza. Dimostrare con l’atteggiamento e la determinazione che non si vuole smettere di crederci, adesso gli amaranto sono chiamati a trasformare la delusione in energia. Sabato sera, al Granillo, passa una fetta importante di stagione.