‘Noi per Santa Caterina’ dal sindaco ff Brunetti: al centro igiene, illuminazione, strade

Ieri pomeriggio una delegazione di rappresentanti della nostra associazione guidata dal Presidente Pino Serranò è stata ricevuta a palazzo San Giorgio dal Sindaco f.f. Paolo Brunetti.

Noi per Santa Caterina incontra Brunetti

L’incontro, da “NOI” richiesto con formale comunicazione, è servito per manifestare il malcontento che serpeggia tra gli abitanti del nostro rione, sostenuto anche da una raccolta firme, per le troppe criticità presenti nello stesso, relativamente a beni e servizi, viabilità, e ogni tipo di aspetto afferente la mancata governance da parte dell’amministrazione comunale.

È stato posto l’accento sulla necessità immediata di intervento per quanto riguarda la riparazione delle strade, dei marciapiede, dell’illuminazione pubblica, la disinfestazione/derattizzazione dell’intero quartiere e la manutenzione ordinaria dei giardinetti pubblici, il tutto per ripristinare il decoro minimo da troppo tempo mancante; inoltre è stata chiesta con forza la soluzione definitiva per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua e la raccolta dei rifiuti.

L’intero documento dell’idea programmatica di “NOI per Santa Caterina” è stato consegnato nella mani del Sindaco f.f.; quest’ultimo, nel fornire il massimo ascolto ed interesse a quanto esposto, ha assicurato che nel breve verrà portata a compimento la soluzione delle emergenze più immediate e più facilmente risolvibili (strade, marciapiede, igiene, illuminazione) poste alla sua attenzione. “NOI” vogliamo crederci. “NOI”, comunque, un nodo al fazzoletto lo abbiamo fatto.