Pasquale Oronzio nel Forum Nazionale dei Giovani

Teniamo a congratularci con il nostro socio Pasquale Oronzio per la nomina all’interno del gruppo di lavoro “monitoraggio e mappatura delle piattaforme territoriali di rappresentanza giovanile” istituito del Forum Nazionale dei giovani, che a breve sarà convocato a Roma nella sede nazionale del Forum Nazionale dei Giovani. Siamo certi che dopo il grande lavoro di rappresentanza svolto in seno al Senato accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria riuscirà a svolgere a pieno le sue funzioni con la tenacia e l’entusiasmo che l’hanno sempre contraddistinto.

A Pasquale Oronzio rivolgiamo quindi i nostri migliori auguri per un buon lavoro affinché la nomina appena ricevuta possa essere motivo di crescita e arricchimento culturale.