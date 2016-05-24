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Pasquale Oronzio nel Forum Nazionale dei Giovani

La nomina nel gruppo di lavoro sulle piattaforme territoriali di rappresentanza giovanile, dopo l'esperienza nel Senato accademico dell'Università Mediterranea

24 Maggio 2016 - 13:57 | di Federica Geria

Pasquale Oronzio, nominato nel gruppo di lavoro del Forum Nazionale dei Giovani

Teniamo a congratularci con il nostro socio Pasquale Oronzio per la nomina all’interno del gruppo di lavoro “monitoraggio e mappatura delle piattaforme territoriali di rappresentanza giovanile” istituito del Forum Nazionale dei giovani, che a breve sarà convocato a Roma nella sede nazionale del Forum Nazionale dei Giovani. Siamo certi che dopo il grande lavoro di rappresentanza svolto in seno al Senato accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria riuscirà a svolgere a pieno le sue funzioni con la tenacia e l’entusiasmo che l’hanno sempre contraddistinto.

A Pasquale Oronzio rivolgiamo quindi i nostri migliori auguri per un buon lavoro affinché la nomina appena ricevuta possa essere motivo di crescita e arricchimento culturale.

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