Klaus Davi loda la Calabria in tv: ‘Ecco la generosità del Sud’ – VIDEO

Nel giorno in cui il Presidente del Consiglio Regionale Domenico Tallini accusa il Tg Uno di aver cestinato una notizia che vede protagonista il contributo eroico di medici e infermieri catanzaresi per salvare alcuni malati gravi di Covid-19 provenienti da Bergamo, impazza sul web il video in cui Barbara D’Urso e il suo ospite Klaus Davi rendono omaggio alla comunità di Rosarno per il bellissimo gesto dell’invio di oltre 30 quintali di arance e 25 quintali di kiwi a sostegno della cittadinanza bergamasca.

“Questo virus ha dimostrato che l’Italia è una. Ho apprezzato tantissimo i gesti di solidarietà delle regioni meridionali nei confronti del nord. Hanno mandato medici, infermieri, addirittura arance da Rosarno a Bergamo. La generosità del Sud è venuta fuori in tutta la sua umanità” ha affermato Klaus Davi.

DATI

Un tema che ha fortemente coinvolto i telespettatori visto che il programma ‘Live Non è la D’urso’ ne ha conquistati oltre 2.700.000 a quell’ora staccando ampiamente sia Fabio Fazio su Rai Due che Massimo Giletti su La 7, fermi rispettivamente a 2.500.000 e 1.800.000 spettatori.

