Il presidente del Collegio di Garanzia Franco Frattini spiega a Radio InBlu cosa può accadere al torneo cadetto e alle sei squadre in attesa del ripescaggio

Qualcuno fermi questo circo. Il campionato di serie B è sospeso in attesa di capire definitivamente quali e quante saranno le squadre che parteciperanno…ad un campionato già iniziato. Barzelletta tutta italiana, interessata indirettamente anche la Reggina considerato che c’è il Catania (inserito nel girone degli amaranto) tra le squadre che sperano nel ripescaggio.

Questo l’ intervento integrale del presidente del Collegio di Garanzia Franco Frattini a Radio InBlu: “ll Tar del Lazio, oltre a sospendere la sentenza, ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe questo mi pare impossibile. Venerdì 21 – prosegue Frattini – il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre, delle sei interessate, che dovranno essere ripescate”.

Se venerdì il Collegio deciderà per il format a 22 quindi la cadetteria verrebbe effettivamente sospesa in attesa che venga stilato un nuovo calendario. Sono sei i club che sperano nel ripescaggio e che non sono quindi ancora scesi in campo in Serie C in attesa della decisione finale: Novara, Catania, Siena, Ternana, Pro Vercelli e Virtus Entella.