Nothing, ascolta il nuovo singolo dei DANCE WITH THE BEAR feat. LoBoLoTo

Disponibile dal 13 Febbraio 2015 “Nothing” il nuovo singolo dei DANCE WITH THE BEAR distribuito e promosso da ALKA record label, in rotazione radio e TV.

I Dance With The Bear come non li avete mai visti. Seri, eleganti, stilosi, con un bel vestito, che (per fortuna) non ballano, non bevono birre (se non a fine riprese) e non si lanciano cose a caso.

Messi da parte per una volta i synth da motosega, le giacche con le cernierone, i chitarroni e i motorini, i DWTB sfoderano tutta la loro eleganza pregiandosi della partecipazione di LOBOLOTO alla voce.

Il Video è stato registrato presso la famosa discoteca Arlecchino Disco (Santa Maria Codifiume, FE) realizzato dalla SeenFilm, regia di Stefano Bertelli, assistente regia Ilaria Battistella.

I DANCE WITH THE BEAR nascono tra Ferrara e provincia nel Novembre del 2010 dalle rispettive esperienze fallimentari di tre ragazzi amici con la voglia di mettere alle spalle i litigi tra componenti di band, cantanti prime donne, batteristi testardi e poco elastici e quant’altro normalmente rovina un progetto musicale.

Decidono quindi di voltare le spalle al passato e di chiudersi in una stanzetta in Jolanda di Savoia (FE) con solo un piccolo pc ed i loro strumenti, con l’esigenza di trovare un proprio suono e una propria identità, mediante l’utilizzo di arrangiamenti elettronici della “dirty electro” più acida. All’inizio del 2011 entra a far parte del progetto Tommy Marchesini ai synth, mentre l’ultima sorpresa è l’inserimento di Giada Simone dall’Aprile del 2012 alla voce, dando un timbro definitivo e una certa carica al progetto. La band trascorre quasi un anno e mezzo in sala prove per comporre i propri brani, con l’attenzione al dettaglio ed al calore del suono, per esordire sul finire del 2011, 30 Novembre, data del primo live, registrando nel frattempo le due tracce d’esordio, Go Back! e The Future, che iniziano già a suscitare interesse nel settore.

Non appena pubblicata ad inizio 2012 infatti, Go Back! viene da subito selezionata da Mario Riso e lo staff di RockTV per il programma Sala Prove al quale partecipa nel Giugno dello stesso anno quale finalista dell’Heineken Contest 2012, scelta fra più di 2100 band per l’originalità del brano, mix ideale tra rock duro ed elettronica sporca; nel frattempo, sempre nel corso del 2012, i “Dance” o i “Bears”, nonostante un anno appena di vita, si inseriscono subito nel panorama ferrarese venendo richiesti in moltissimi eventi e riuscendo già a far spalla in apertura a gruppi e progetti importanti come GemBoy, Lo Stato Sociale e Rezophonic. Il 7 di Novembre 2012 accedono tra i 5 finalisti del Tour Music Fest 2012, selezionati tra oltre 2900 band, per l’originalità del brano proposto “A Reason”, con il quale suonano presso il Piper Club di Roma, gremito. Nel marzo del 2013 esce il loro primo album: I Love You Bears, disco auto celebrativo, registrato presso la loro “casa”, il Freedom House Recording, mixato e prodotto da Federico Viola presso Animal House Recording di Ferrara. In questo disco infondono tutta la passione e lo spirito delle sessioni provinciali, ricercando il mix perfetto tra il rock e l’elettronica graffiante e sporca di Bloody Beetroots, Digitalism, Deadmaus, The Prodigy, Does It Offend You, Yeah, The Chemical Brothers, Daft Punk, Boys Noize, nomi di riferimento nel background musicale elettronico della band.

Il Tour che ne segue tocca le principali città, festival e locali italiani. Nel Febbraio 2014 Giada lascia la band, i Dance With The Bear rimangono in quattro, in attesa del prossimo disco.

Ai loro concerti si balla, si suda, si beve e si abusa. Tutto il resto non c’entra niente. Non vogliono infatti fare i finti intellettuali, i Dance suonano solo per il piacere di farlo e per quello di chi li ascolta e balla, per la loro musica, fine a se stessa.

I Dance With The Bear sono:Michele Guberti / chitarra e voceMatteo Pancaldi / basso e programmazioneTommy Marchesini / synth e programmazioneStefano Naldi / batteria