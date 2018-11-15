La compagine di Reggio Calabria si è impegnata Domenica 11 Novembre nella prima Manifestazione di Nuoto organizzata dall’ASI Calabria Nuoto affrontando con i suoi 40 atleti altre 6 Società provenienti da tutta la Calabria.

L’Andrea Maria si è ben difesa ed ha raccolto ben 207 punti. Ma i punti non sono la cosa più importante per la compagine reggina, che punta ad ogni evento principalmente alla realizzazione sotto tutti i punti di vista, di ogni Atleta. Per l’Andrea Maria la gara è una “scusa” per poter entrare in acqua e allenarsi con costanza e determinazione, ma anche per poter stare insieme, per poter avere la possibilità di condividere con i compagni di squadra gioie e dolori, e tutte le altre esperienze che rimarranno pietre miliari nella crescita dell’atleta. Per l’Andrea Maria lo sport è tutto quello che avviene prima e dopo la gara.

Lo sport come crescita dell’atleta

Queste sono le premesse – per la Presidente Milena Calarco – che muovono l’Associazione ed i Tecnici, Francesca Fullin, Simona Merenda e Simona Nesci, direttamente coinvolte con la squadra, ma anche coloro che seguono indirettamente gli Atleti (Santina Giunta, Maria Gioia, Ivana Miloro e Emon Ferruggiara). Premesse che non prescindono dalla qualità e dall’impegno, ma fanno mantenere chiara la bussola riguardo le competizioni e gli allenamenti.

Al di là delle premesse e dell’approccio Societario, i protagonisti sono stati gli Atleti che con il sorriso in bocca hanno tutti superato se stessi, migliorando i propri tempi personali, a partire dai più piccolini di 6/7 anni a finire al più anziano della Squadra, e dell’intero Movimento Natatorio ASI Calabria, ossia Luigi Orlandini, per tutti Nonno Gigi.

Alla fine i numeri ci dicono che l’Andrea Maria non è riuscita a salire sul podio per una manciata di punti, ma tutto il resto ci dice che per loro è stato un Primo posto assoluto.