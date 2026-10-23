Reggina ‘costretta’ a intervenire sul mercato alla ricerca di un difensore

La Reggina rischia di ritrovarsi con gli uomini contati nel reparto arretrato. La probabilissima partenza di Domenico Girasole, pronto a trasferirsi in una società di categoria superiore, apre una questione che la dirigenza amaranto dovrà affrontare in tempi brevi. Non si tratta soltanto di sostituire un calciatore in uscita, ma di garantire a Marchionni un numero adeguato di alternative in una stagione ancora lunga e ricca di insidie.

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Reggina, i difensori in organico

Attualmente sono sette i difensori presenti nell’organico amaranto, divisi tra tre Over e quattro Under. I più esperti sono Lancini, Baldan e Domenico Girasole, mentre il gruppo dei giovani è composto da Rosario Girasole, Fazio, Runza e De Mori. Una situazione numerica che, già prima delle ultime indiscrezioni di mercato, presentava qualche criticità. Due dei quattro Under, infatti, hanno trovato pochissimo spazio e Runza sembrerebbe addirittura fuori dal progetto tecnico. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato il problema muscolare accusato da Baldan nella sfida contro la Nissa, che ha costretto il difensore a lasciare il terreno di gioco, anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccpante.

Il mercato potrebbe anticipare dicembre

In attesa di comunicazioni ufficiali sul futuro di Domenico Girasole, la Reggina è dunque costretta a guardarsi intorno. La necessità di intervenire non è più soltanto tecnica, ma anche numerica. Infortuni e squalifiche possono arrivare in qualsiasi momento e affrontare il prosieguo del campionato con un reparto così ridotto rappresenterebbe un rischio. Per questo motivo, la società amaranto starebbe valutando la possibilità di individuare subito un difensore Over, possibilmente un elemento di esperienza e affidabilità, capace di inserirsi rapidamente negli equilibri della squadra.

Un’operazione che inizialmente avrebbe potuto essere programmata per dicembre, ma che gli ultimi sviluppi potrebbero rendere necessaria con largo anticipo. Molto dipenderà anche dall’evoluzione della vicenda legata a Girasole. La sua eventuale partenza lascerebbe Marchionni con appena due difensori Over in organico, uno dei quali, Baldan, alle prese con un problema fisico. La Reggina deve quindi accelerare le valutazioni sul mercato, per evitare che una situazione già delicata possa trasformarsi in una vera emergenza.