Calabria avanza la spesa dei fondi Ue, Gallo: ‘Pronti a sostenere gli agricoltori’

Fondi europei, la Calabria vola. Ma c’è la ‘tempesta perfetta’ del caro gasolio: Gallo ribadisce i 10 milioni per gli agricoltori e chiede aiuto a Roma e Bruxelles

Verifica dello stato di attuazione dei programmi europei, andamento della spesa e prospettive per il comparto agricolo regionale. Sono stati questi i temi al centro della riunione congiunta del Comitato di sorveglianza del Psr Calabria 2014-2022 e del Comitato di monitoraggio del Csr Calabria 2023-2027, svoltasi oggi ad Aiello Calabro alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Commissione europea.

L’incontro annuale ha consentito di fare il punto sui risultati raggiunti dalla programmazione 2014-2022 e sullo stato di avanzamento della nuova programmazione 2023-2027. Per quest’ultima, al 30 settembre, la percentuale di attuazione del Csr Calabria ha raggiunto il 40%, un dato superiore alla media nazionale. Particolarmente avanzato anche il livello di attuazione degli interventi a superficie, che si attesta intorno al 70%.

I risultati della programmazione secondo l’assessore Gallo

«I dati confermano la capacità della Calabria di programmare, impegnare e spendere efficacemente le risorse europee destinate all’agricoltura. Abbiamo raggiunto gli obiettivi della precedente programmazione, utilizzando fino all’ultimo centesimo delle risorse disponibili, e ci collochiamo tra le regioni più veloci anche nella nuova programmazione. È il risultato di un lavoro che ha puntato sulla semplificazione delle procedure, sull’accelerazione dei tempi e sulla capacità di dare risposte concrete alle esigenze del partenariato agricolo, dai giovani ai Comuni, fino alle imprese interessate agli interventi per il comparto olivicolo», ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

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Le difficoltà degli agricoltori e gli interventi della Regione

«Questi risultati, tuttavia, non ci fanno perdere di vista le difficoltà che stanno attraversando tanti agricoltori, alcuni dei quali oggi sono scesi in strada per manifestare il proprio disagio – ha detto l’assessore Gallo facendo riferimento all’aumento dei costi del carburante, alla crisi del comparto olivicolo, insieme agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici – siccità prolungate e precipitazioni intense – che stanno mettendo a dura prova le aziende creando “una vera e propria tempesta perfetta”».

«La Regione ha reagito mettendo subito in campo cinque milioni di euro per sostenere gli agricoltori in difficoltà – ha spiegato l’assessore Gallo – ed oggi il presidente Roberto Occhiuto, dimostrando grande sensibilità, ha ampliato la dotazione di ulteriori cinque milioni, portando a 10 milioni il fondo per i rimborsi della differenza di prezzo del gasolio. Insieme a Basilicata e Puglia abbiamo inoltre chiesto di poter utilizzare risorse specifiche del Csr per rispondere all’emergenza. Attendiamo le valutazioni del ministro Lollobrigida e della Commissione europea, con l’auspicio di individuare in tempi rapidi soluzioni concrete».

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Il giudizio della Commissione europea e la sfida futura

Fin qui le difficoltà attuali, ma la fotografia che emerge dai numeri supportati anche dalle parole dei commissari europei è quella di un settore che ha compiuto passi avanti significativi, anche grazie al sostegno europeo, e oggi rappresenta uno dei motori della crescita regionale. È Andrea Tivoli, della DG AGRI, a ribadire che la Calabria è tra le prime regioni in Italia per l’attuazione della nuova programmazione comunitaria.