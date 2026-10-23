Città Metropolitana di Reggio, Cisl Fp: ‘Via libera agli incentivi tecnici per i dipendenti’

Si è svolto ieri l’incontro della delegazione trattante della Città Metropolitana, presieduto dal Direttore Generale, Avv. Umberto Nucara. La CISL-FP ha partecipato attivamente ai lavori, fornendo un contributo determinante per la definizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) relativo alla fissazione dei criteri di riparto degli incentivi economici destinati al personale delle funzioni tecniche.

A conferma di questo impegno, la CISL-FP territoriale ha siglato la preintesa esprimendo parere favorevole per rendere finalmente esigibili le indennità spettanti ai lavoratori interessati. A tal fine, di rilievo il contributo tecnico fornito da Elena Festa intervenuta in merito alle modifiche di miglioramento apportate.

Le proposte rilanciate al Sindaco

Nel corso del dibattito, il rappresentante della CISL-FP Adolfo Romeo ha rilanciato con forza le proposte già trasmesse al Sindaco Francesco Cannizzaro:

Ampliamento del lavoro agile: Incrementare il numero di giornate di smart working mensili fruibili dal personale.

Tutele per le emergenze: Convocare con urgenza un tavolo ad hoc per regolamentare una modalità di lavoro agile straordinaria, da attivare tempestivamente in caso di eventi emergenziali di qualsiasi natura.

Durante la sessione è stato annunciato l’insediamento della nuova commissione per le progressioni verticali in deroga, integrata da membri esterni messi a disposizione dalla Regione Calabria.

Su questo punto la CISL-FP ha chiesto la formale messa a verbale della propria posizione: la nostra è stata infatti l’unica sigla sindacale a esprimere parere favorevole alla nomina di una commissione esterna, una scelta pragmatica e necessaria proposta dal Direttore Generale per superare lo stallo causato dalle dimissioni dei precedenti commissari e non penalizzare i dipendenti.

Le priorità per il personale

In continuità con la seduta precedente, la CISL-FP ha, inoltre, ribadito e verbalizzato alcune priorità assolute per il personale:

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Ex TIS: Inserimento immediato nel PIAO del piano di completamento orario per i lavoratori ex TIS precedentemente stabilizzati a tempo parziale.

Buoni pasto: garanzia di un’erogazione puntuale (almeno bimestrale) e richiesta di adeguamento del valore nominale per contrastare il forte rincaro dei prezzi e l’impatto dell’inflazione, auspicando che il nuovo CCNL 2025/2027, preveda la possibilità di aumentarne il relativo importo.

La CISL-FP manterrà alta la guardia e vigilerà con attenzione affinché tutte le procedure in itinere si concludano rapidamente. La priorità assoluta resta la pubblicazione delle graduatorie delle progressioni verticali nei tempi stabiliti e l’applicazione di un modello di lavoro agile moderno, flessibile, conforme ai contratti vigenti e attento alle esigenze conciliative e individuali di ogni lavoratore, riducendo la presenza in ufficio alle sole e stringenti necessità di servizio.